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7,000+ ILLEGALS HEADED TO AMERICA! AMERICA IS DEAD NOW
EARTH SHAKING NEWS
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74 views • 11/03/2023

HOW MANY TIMES DO I HAVE TO WARN YOU THE ILLEGALS FLOODING INTO AMERICA ARE HERE TO REPLACE YOU AND I! HOWEVER, THE ILLEGALS WILL BE FOOLED AS WELL BECAUSE AS WELL BECAUSE THE SATANIC ELITE WILL ALSO WIPE OUT MOST OF THEM AS WELL IN TIME. A CIVIL WAR COULD HAPPEN AT ANY TIME ESPECIALLY SINCE WW-S IS EVOLVING AND 1,000'S OF AMERICANS WILL BE LAID OFF ACCORDING TO CORPORATE REPORTS TODAY. WE'LL SEE MUILTI MILLIONS OF AMERICANS LIVING ON THE DIRTY STREETS OF AMERICA IN THE VERY NEAR FUTURE. THEY WILL BE EASY PICKINGS FOR FOR THE ARMED ILLEGAL TERRORISTS THAT WILL BE RELEASED INTO THE STREETS AT ANY TIME FROM NOW. AMERICA IS NOW A DEAD MAN WALKING...IF YOU HAVEN'T PREPPED BY NOW YOU'RE SCREWED...GUNS AND AMMO WILL BE UNAVAILABLE IN THE VERY NEAR FUTURE. HOPEFULLY YOU'LL HAVE A KNIFE OR AXE TO PROTECT YOURSELF WHEN THAT HAPPENS...

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