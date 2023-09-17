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OPRAH VISITS CHILD SACRIFICE ISLAND
EARTH SHAKING NEWS
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272 views • 09/17/2023

I REPORT YOU DECIDE! WHILE THE CREATOR OF THIS VIDEO SEEMS TO BE PRO HOLLYWOOD I DIFFER. IT DOESN'T TAKE A 5 YEAR OLD CHILD TO SEE HOLLYWOOD IS CORRUPT AS HELL. THERE'S PLENTY OF WHISTLE BLOWERS CONFESSING HOLLYWOOD IS SATANIC AND TO REACH THE 100 MILLION CLUB ONE HAS TO BE PERVERTED SEXUALLY AND UNDER MIND CONTROL. THE A SPECIAL PLACE IN HELL FOR ALL THESE RICH MISFITS. REMEMBER! AMERICA IS THE PORN CAPITAL OF THE WORLD AND THE SATANIC ELITE CONTROL EVERY ASPECT OF HOLLYWOOD. IT'S TIME AMERICANS WAKEUP AND REALIZE AMERICA IS MYSTERY BABYLON AND IS BEING DESTROYED RIGHT BEFORE OUR VERY EYES NOW...PREP, PRAY AND GET OUT OF THE WAY. THESE EVIL BASTARDS ARE COMING AFTER ALL AMERICANS NOW...

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