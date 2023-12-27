Революционная Биотехнология, Способная Продлить Жизнь

💊 Панацея от всех болезней — больше не фантастика! Уже сейчас можно забыть об онкологии, инфарктах, инсультах, любых инфекционных заболеваниях, артритах и многом другом благодаря существующим в наше время технологиям!

Однако медицина иного уровня может быть доступна каждому человеку только в Созидательном обществе и даже в переходном периоде к нему. Сегодня большинство этих технологий не доходит до простых людей, потому что в потребительском формате общества это невыгодно, ведь на здоровом человеке не заработаешь денег.

🌞 В Созидательном обществе нет понятия «дорого», а есть понимание ценности жизни каждого человека. Поэтому уже в переходном периоде самая совершенная медицина будет бесплатной для всех!

❗️ Если ты хочешь как можно скорее жить в Созидательном обществе — не молчи, расскажи об этом международном проекте всем своим знакомым и родственникам. Ведь его реализация возможна только тогда, когда все люди будут проинформированы о такой возможности и захотят изменить свою жизнь к лучшему.

➡️ Узнай о сложившейся климатической ситуации и выходе из неё на Международном онлайн-форуме «Глобальный кризис. Выход есть»: https://creativesociety.com/ru/global...

➡️ Форум на русском языке: https://www.youtube.com/live/vmcXo1iC...

➡️ Это неизбежно | Научный доклад открыл глаза миру на правду о климате:

• Это неизбежно | Научный доклад открыл...

➡️ Созидательное общество или цербер:

• Созидательное общество или Цербер

💠 Если вы хотите узнать ещё больше о Созидательном обществе, вашим главным помощником будет главный ресурс проекта: https://creativesociety.com/ru

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