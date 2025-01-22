BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Tony cu Dr. Dena Churchill despre folosirea triunghiului
SuperlativAbsolut
SuperlativAbsolut
35 views • 7 months ago

Dr. Dena Churchill ii ia interviu lui Tony si ii pune intrebari despre cum poate fi folosit Triunghiul bermuda in cada in mod eficient si sigur. Inregistrarea este din 2023 cand inca era folosit ca prototip triunghiul. Traducerea este generata automat, pentru orice neintelegere ne puteti scrie in comentarii.

Dr. Dena Churchill este in viata, este sanatoasa si isi continua activitatea. Colegiul medicilor poate incerca sa-ti ia demnitatea, insa nu iti poate anula experienta.

interviu tony dena churchillinterviu dr dena curchillinterviu doctor triunghiul bermudainterviu doctor despre triunghi
