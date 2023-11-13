Грядущие катаклизмы. О взаимоотношениях людей. Возрождение человечности. Истина на всех одна

Уникальная беседа с Игорем Михайловичем Даниловым. В данном выпуске затрагиваются темы о важности объединения людей перед грядущими событиями, об особенностях взаимоотношений людей в обществе и семье, причины порождения конфликтов и их разрешение. О свободе выбора и взаимоуважении. Изучение себя и наблюдение за иллюзорной игрой сознания. Почему нельзя сознанием постичь мир духовный? Что такое духовный эгоизм? Что такое Любовь истинная? В чем заключается парадокс жизни? Об особенностях духовного становления человека, как удержать внимание и жить миром духовным. Об этом и многом другом в передаче "Истина на всех одна"



Источник: https://allatra.tv/video/istina-kataklizmy

