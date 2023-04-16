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COPS AND MILITARY ARE PAID ASSASSINS & THIS SHOCKING
EARTH SHAKING NEWS
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91 views • 04/16/2023

WHAT THE HELL I GOING ON IN AMERICA? NOW IT'S NOT SAFE TO GET OUT OF YOUR CAR ANYMORE IN AMERICA. IF WE HAVE A MALE OR FEMALE THUG ATTACKING US. WE HAVE OUT OF CONTROL COPS HURTING AND KILLED INNOCENT AMERICAN'S. PEOPLE STILL GOING TO ENTERTAINMENT ARENAS NEVER GIVING ANY THOUGHT THEY COULD BE THE NEXT VICTUM. HAVE AMERICAN'S LOST THEIR MIND NOW? WHEN MY WIFE AND I GO INTO PUBLIC I HAVE A LIVE CAMERA VIDEO EVERYTHING AROUND ME. I WALK WITH A SHOCK CANE BECAUSE I KNOW I'M A TARGET. I HAVE OTHER PROTECTIONS AS WELL. I HAVE A PA SYSTEM IN MY CAR SO I DON'T HAVE TO OPEN MY DOOR. YOU BETTER THINK LONG AND HARD BECAUSE AMERICA ISN'T SAFE... WAKEUP! SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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