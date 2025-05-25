BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 22 - 7ª Temporada - Tecnologia de Propulsão Avançada e Energia de Ponto Zero com Mark McCandlish
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
18 views • 3 months ago

Mark McCandlish investiga os detalhes técnicos da tecnologia proibida, que inclui energia livre e sistemas avançados de propulsão. Corey Goode teve encontros diretos com essa tecnologia e confirma muito do que McCandlish revela. Também aprendemos até onde os governos irão para suprimir essa tecnologia do uso público. Isso é algo que o professor de física, Mark Comings, descobriu da maneira mais difícil quando se deparou com um processo avançado de saída de energia. Além disso, examinamos o sistema de potência e propulsão de um veículo classificado conhecido como, o Dart.

despertarconscienciaespiritualidade
