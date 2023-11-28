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'UFO HIDDEN SECRETS COMING INTO REALTY NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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91 views • 11/28/2023

UFO'S AND ALIEN INTO S ARE BECOMING A REALTY NOW. UNFORTUNATELY THERE'S COUNTLESS DECEPTIONS WOVEN INTO THIS INFORMATION WAR. REMEMBER! SATAN COMES AS & ANGEL OF LIGHT. THE ONLY WAY ONE CAN SEPARATE FICTION FROM REALTY IS TO HAVE THE HOLY SPIRIT WITHIN HIM OR HER. ALL WE HERE IN TODAYS CIA MSM MEDIA IS HALF TRUTHS AND LIES NOW. DO NOT TAKE ANYTHING OR ONE ONE FOR GRANTED IN THIS AGE OF SHEER DECEPTION. THE WORLD HAS BECOME A HOTBED OF FALSEHOODS NOW. GOOD HAS BECOME EVIL AND EVIL IS PERCEIVED TRUTH. SADLY, THE AVERAGE HUMAN WOULD RATHER BELIEVE THE LIES THAN SEACH FOR THE TRUTH NOW. YOU BETTER WAKEUP BECAUSE ALL OF US ARE SLATED FOR DEATH NOW. SATAN AND HIS DEMONIC DEMONS ARE OUT TO MUDER ALL OF US. THE DEADLY COVID SHOT MURDERED MILLIONS OF PEOPLE AND HUMANITY ARE BORN SUCKERS. WAKEUP! PREP, ARMUP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...THESE EVIL BASTARDS ARE COMING FOR ALL OF US NOW...

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