Станы 🐎 Конного Воинства. Книга Судей и 19 глава Откровения. Армия Христа. Протокол 24 августа 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1khUVytxfdL-noOvBJpEfMUy1E4mJFQlc/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1arSqmSNMsMi3DKcOGDR-XBIWbpTnbeXO/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1sGtb-oopjUCNFi-o2zKPXNT1EHf_-4Nk/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/1FUd1_fZsJqXZ5-Lp2c5GWIlMZT0bwr76/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1smMCineN2xbQKozD4gW1rJk8GViID0BD/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1nNTij_6a50Oo1g0Jqfl31UQa2Uj0cxyW/view?usp=sharing
Маханаим — h4266 מַחֲנַיִם = “двойной лагерь/два стана” https://bible.by/strong-hebrew/4266/
от h4264 מַחֲנֶה — лагерь, стан; полчище, войско, ополчение https://bible.by/strong-hebrew/4264/
Быт 32:2 Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие. И нарек имя месту тому: Маханаим (h4266).
2Цар 17:24 И пришёл Давид в Маханаим (h4266), а Авессалом перешёл Иордан, сам и весь Израиль с ним.
В греч. тексте Суд 5:20 (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/judges/5.htm) дважды слово παρετάξαντο, означающее расположить в определённом порядке, выстроиться в боевой порядок (https://translate.academic.ru/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF/el/ru/), и однокоренное слово τάξις g5010 (порядок, последовательность, устройство, звание, должность, чин https://bible.by/strong-greek/5010/
В Суд 5:10 на коврах (в англ. подстрочнике в судейской одежде/in judges attire, https://biblehub.com/interlinear/judges/5.htm) — h4055. mad or med מַד
одеяние, риза, плащ; мера; броня, доспехи, вооружение (https://bible.by/strong-hebrew/4055/, https://biblehub.com/hebrew/4055.htm)
Это слово употреблено при описании льняной одежды священника в Лев 6:10, плаща Аода в Суд 3:16, одежды Давида в 1Цар 17:38,39 и прокляти как ризы в Пс 109:18. Слово обозначает: одежду священника, военные доспехи (вооружение), символизирует занимаемую должность и подтверждение завета ("Ионафан снял "свои одежды и отдал их Давиду" (1 Samuel 18:4), отказавшись от царских привилегий и скорепив договор преданности.» https://biblehub.com/hebrew/4055.htm
Подстрочники:
Судьи глава 5 https://onlinebible.github.io/russian-interlinear-html/Jud/jud5.html
Judges 5 ABP https://biblehub.com/interlinear/apostolic/judges/5.htm
2 Царств глава 6 – 2 Samuel 6 https://biblehub.com/interlinear/apostolic/2_samuel/6.htm
Захария гл. 9 https://biblehub.com/interlinear/apostolic/zechariah/9.htm
Армагеддон (Откр 16:16) — g717 Ἁρμαγε(δ)δών
от евр. h2022 (הַר - гора) и h4023 Мегиддо(н)
https://bible.by/strong-greek/717/
"Мегиддонские" в Суд 5:19 — h4023, «место толп», встреча, рандеву
https://bible.by/strong-hebrew/4023/
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4023/kjv/wlc/0-1/
1 Фес 4:16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут (g450) прежде;
g450 ἀνίστημι — поднимать, воздвигать, воскрешать; вставать, воскресать, восставать
https://bible.by/strong-greek/450/
Река Киссон/Кишон (Kishon)
https://www.biblestudy.org/meaning-names/kishon.html
https://bereansearching.com/2023/06/12/biblical-insights-part-2-the-river-kishon-the-snare-of-judgment-day/
Суд 5:21 Поток Киссон (h7028) увлек их, поток Кедумим, поток Киссон (h7028). Попирай, душа моя, силу!
3Цар 18:40 И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону (h7028) и заколол их там.
Пс 83:9 Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона (h7028),
h7028 קִישׂוֹן https://bible.by/strong-hebrew/7028/
Календарь Еноха на 2025 г
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view