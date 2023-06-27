'NEW IPET GOAT VIDEO HAS BEEN RELEASED!

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EARTH SHAKING NEWS
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159 views • 06/27/2023

THE OCCULT ELITE HAVE TO CONVEY TO HUMANITY WHAT THEIR PLANS FOR HUMANITY ARE BEFORE THEY ENACT THEIR PLAN. THIS IS A SPIRITUAL LAW THE SATANIC ELITE CANNOT IGNORE. THIS IS WHY IN THE ENTERTAINMENT INDUSTRY IF WE LOOK CLOSE ENOUGH WE CAN SEE THEIR EVIL PLAN WOVEN INTO THEIR MUSIC AND MOVIES. THE POLITICAL AND CORPORATE SYSTEMS ALSO EXPOSES SATANS INSANE AGENDA. OF COURSE LUKEWARM PREACHERS FLASHING SATANS OCCULT DEVIL SIGN TELEGRAPH THEY ALSO WORSHIP THIS DECEIVER. 501-C3 CORPORATIONS ARE APART OF THIS ONE WORLD ORDER DECEPTION. IT'S TIME YOU WAKEUP AND REALIZE ALL OF US HAVE BEEN CONNED FROM BIRTH...PREP, PRAY AN STAY OUT OF THE WAY... 

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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