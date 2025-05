🏆 John Kennedy's Gold Awards

"Angels fly because they take themselves lightly" Song by Bill Durst (look it up)

We Anons, Patriots and anyone awake, have a tendency to take this movie too serious.

It's time we lightened up.

It's just a movie.

๐Ÿ”ฅ Comm Direct (Fake Assasinaiton) - https://rumble.com/v572pvh-direct-comms.html

๐Ÿ”ฅ Comm #1 video - https://rumble.com/v58bqfx--comms-can-you-seem.html

๐Ÿ”ฅ Comm #2 Video - https://rumble.com/v59c4ud-comm-2-vincent-fuisca-plus.html

๐Ÿ”ฅ Comm #3 video - https://rumble.com/v59p2lp--comms-3-its-a-dog-day.html

๐Ÿ”ฅ Comm #4 Video - https://rumble.com/v5a42m4--comm-4-the-plot.html

๐Ÿ”ฅ JFK - Beyond the grassy knoll. - https://jfk.film/





๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ





๐Ÿ‘‰ The Golden Age Of Mind - https://rumble.com/v4uqq2l--golden-age-of-mind.html





Join me on my Web events every Thursday. "Thrivalism Thursday"

๐Ÿ”ฅ https://rumble.com/v53upvo-how-to-attend-thrivalism-thursdays-onpassive.html

How to log into oconnect web events. โ˜๏ธ Thrivalism Thursday included.

๐Ÿ”ฅ Register with Onpassive FREE - ๐Ÿ‘‰ https://o-trim.co/FREE2Register49 ๐Ÿ’ฐ๐Ÿ”ฅ

If Onpassive is still down, try again in a week or two. It will be back online!





๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v4jn4wl-thrivalism-thursday-fun-03-14-onpassive.html

Note - Video from Thrivalism Thursday โ˜๏ธ March 14th "DARK TO LIGHT"





๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v4kvs83-creating-dreams-thrivalism-onpassive.html

Note - Video from Thrivalism Thursday โ˜๏ธ March 21st "Creating Dreams in Field Of The Universe."





What is better than ZOOM where affiliates can also earn?

Onpassive's Flagship Product

๐Ÿ‘‰ https://o-trim.co/FREE2Register49 ๐Ÿ’ฐ๐Ÿ”ฅ





๐“˜๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ญ๐“พ๐“ฌ๐“ฎ ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ & ๐“ฏ๐“ฒ๐“ท๐“ญ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ.

โœ” Telegram Thrivalism, Twisted Light Worker & #Onpassive - https://t.me/Thrivalism ๐Ÿ’—๐Ÿ™

โœ” Fakebook Group Page - https://o-trim.co/TwistedLightworkerFacebook

โœ” My Onpassive Group Page https://ecosystem.onpassive.com/o-net/clubs/myclubs/NTY3ODQ%3D/A

โœ” Gab 'Thrivalism, The Twisted Light Worker & #Onpassve' - https://gab.com/groups/64573 ๐Ÿ—ก

โœ” MEWE 'Thrivalism & The Twisted Light Worker' - https://mewe.com/group/62793e4f36fb520921c6f3f0 ๐Ÿ—ก





๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ