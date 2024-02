Documental Premier del nuevo programa REALIDAD MULTIPOLAR de El Justiciero, traído en idioma español para toda Latinoamérica y el mundo hispano, con el análisis geopolítico y noticioso más ácido y despierto que vas a encontrar. En exclusiva para Rumble. Dirigido y presentado por el reconocido activista político colombiano, Oscar Morales Guevara.

BANDA SONORA:

1. Rescue Me - Y&T

2. Chant of the Mystics Divine Gregorian Chant Kyrie Eleison (orbis factor)

3. Nirvana - Smells Like Teen Spirit.



FUENTES ORIGINAL DE LA SELECCIÓN DE VIDEOS:

1. Video de Greg Reese de Infowars

https://banned.video/watch?id=6411d8cc605edf539cc4443e



2. Video de James Grundvig de Defcon 5

https://rumble.com/v2dluoy-vaccine-confidence-collapse-with-robert-scott-bell-unrestricted-truths-ep.-.html



3. Video de Alexandra Bruce de Forbidden News

https://rumble.com/v2dmyte-globalist-crime-cartel-forbidden-news-ep.-36.html



4. Video de Clayton Morris de Redacted News

https://rumble.com/v2dhvh7-oh-sht-bank-collapse-spreading-fast-as-deposits-dry-up-redacted-with-clayto.html



5. Video de Mike Adams, el HRR de Brighteon.com

https://www.brighteon.com/722a853d-50be-4be5-ab6d-365b8006fb3a