freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης

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Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)
68 views • 12/15/2019

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html  (Επιλέξτε την μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση 720p HD ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ). ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΤΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΑ... ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΘΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ https://www.scribd.com/document/391487633/ΣΗΜΕΙΑ-ΤΩΝ-ΚΑΙΡΩΝ-ΑΓ-ΠΑΙΣΙΟΥ-3-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΑΓΙΟΥ-ΟΡΟΥΣ-ΦΕΚ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ » (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ) ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ; ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ. "ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ".
Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 )". Ακόμα και ένας "τρελός" δεν θα υπέγραφε την Ταυτότητά του χωρίς να μπορεί να δει το κρυπτογραφημένο περιεχόμενό της στο τσιπάκι=μικροεπεξεργαστή!...

ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ, ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ, ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΥΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ -ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm (ΜΑΤΘ. 10, 32-33 "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς") … ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο).


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).


Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.

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EΙΣ ΤO ΟΝOΜΑ ΤΗΣ AΓΙΑΣ ΚΑΙ OΜOOΥΣΙOΥ ΚΑΙ AΔΙΑΙΡΕΤOΥ TΡΙΑΔOΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
5 views • 12 days ago
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ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΛΕΟΝ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΤΡΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ... ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ Η ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΟΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ
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21 views • 14 days ago
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ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φεβ 2024 : ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΟΜΟΦΥ(ΛΟΦΙ)ΛΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
7 views • 15 days ago
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Ο ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΠΡΩΚΤΟΛΑΓΝΟΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ ΖΑΝΕΤ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ...
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
8 views • 17 days ago
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ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ; Ή ΓΟΝΕΑ 1 ΚΑΙ 2 ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ; ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΙΟ “GEORGE” MADE IN USA
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
8 views • 21 days ago
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ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΨΕΥΤΟΓΟΝΕΙΣ
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5 views • 22 days ago
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ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΟΝ «ΑΝΤΙΟΜΟΦΟΒΙΚΟ» ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ;
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
5 views • 24 days ago
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ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ Ο (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ
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9 views • a month ago
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ΜΕ ΤΑ POS ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...
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11 views • a month ago
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Ευχές, Όλα για την Εικόνα και την Ψευδαίσθηση ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
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10 views • a month ago
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Φώτης Κόντογλου - Γιάννης ὁ Εὐλογημένος!
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6 views • a month ago
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Ο Mέγας Bασίλειος κι’ ο Παραμορφωμένος Xριστιανισμός. Φώτης Κόντογλου. Basil the Great and Deformed Christianity. Fotis Kontoglou.
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4 views • a month ago
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ «ΧΩΡΙΣ ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΙΑΧΕΣ»
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16 views • a month ago
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ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ, Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ
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13 views • a month ago
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ΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΖΟΥΡΛΟΣΟΔΟΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 666
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31 views • 2 months ago
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ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΛΕΕΙ Ο ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
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11 views • 2 months ago
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ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΤΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΣ.
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
11 views • 2 months ago
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΑΔΕΡΦΟ» ΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΜΙΣΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΚΟΣΜΙΚΑ
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15 views • 2 months ago
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΡΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - ΜΟΙΧΕΙΑΝΤ1TV
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
18 views • 2 months ago
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ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ! ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΑΣΚΟΓΕΛΩΝΤΑΣ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
15 views • 3 months ago
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ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ. Από την επίσημη Ιστοσελίδα του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (Α)ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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14 views • 3 months ago
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ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ;
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
15 views • 3 months ago
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Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΟΥ ΑΝΟΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
12 views • 3 months ago
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Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
26 views • 5 months ago
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ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
6 views • 5 months ago
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ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΩ "ΕΚΤΟΣ ΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΙ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
17 views • 6 months ago
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ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ;
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
34 views • 6 months ago
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ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
15 views • 6 months ago
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Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
15 views • 7 months ago
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
20 views • 8 months ago
24:30
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Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΝΟΝΘΥΛΕΥΜΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, ΦΙΛΙΟΚΒΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
9 views • 8 months ago
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Abortion Before & After. WHO: 73 million “Abortions=Murders per year”. The biggest genocide on earth. ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΤΡΩΣΗΣ. ΠΟΥ: 73.000.000 ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
11 views • 8 months ago
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Η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
11 views • 8 months ago
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΦΙΜΩΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
8 views • 8 months ago
59:40
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ΟΧΙ ΣΤΙΣ "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ" ΜΕ ΤΗΝ "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΡΕΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 2023 http://www.freevolition.gr/killerstate.htm
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
8 views • 8 months ago
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ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΘΕΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ;
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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