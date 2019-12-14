freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html (Επιλέξτε την μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση 720p HD ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ). ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΤΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΑ... ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΘΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ https://www.scribd.com/document/391487633/ΣΗΜΕΙΑ-ΤΩΝ-ΚΑΙΡΩΝ-ΑΓ-ΠΑΙΣΙΟΥ-3-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΑΓΙΟΥ-ΟΡΟΥΣ-ΦΕΚ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ » (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ) ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ; ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ. "ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ
ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ,
ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ".
Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 )". Ακόμα και ένας "τρελός" δεν θα υπέγραφε την Ταυτότητά του χωρίς να μπορεί να δει το κρυπτογραφημένο περιεχόμενό της στο τσιπάκι=μικροεπεξεργαστή!...
ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ, ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ, ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΥΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ -ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (ΜΑΤΘ. 10, 32-33 "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς") … ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο).
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm "
(ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html )
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.