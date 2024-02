Ten la más cordial bienvenida a mi canal de GuitarraVallenata, un canal donde las guitarras son las que le dan ese sentimiento al Vallenato, uno de los generos musicales más hermosos de Colombia y del mundo.Mi nombre es Albano Zapata y mi interés es el de promover nuestro folclor vallenato de Colombia para el mundo entero. En esta ocasión a través de la guitarra.Espero que el material que he hecho disponible en este espacio te sirva para tu avance del vallenato en guitarra. No dudes en dejarme saber si tienes interrogantes o si deseas que analice alguna canción en particular y la publique en un vídeo.¡Manos a las cuerdas!Albano Zapata