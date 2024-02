leplaylist

L'original creator del documentario: EwaranonPlaylist completa https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1 ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8& ;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli 2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103 ✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.✔NOTA SUPPLEMENTARESe non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli