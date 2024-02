Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Из заметок Лиланда:





144 000 – это Новый Иерусалим.





Откр 3:7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит 8 знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить её; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Моё, и не отрёкся имени Моего. Откр 3:12 Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нём имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Моё новое.





Имя Бога (печать, которую получают 144000 запечатлённых)

Откр 3:12 Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу (печать) на нём имя Бога Моего...

– Откр 14:1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.





Имя города (Нового Иерусалима)

Откр 3:12 напишу на нём... имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога...

– Город Новый Иерусалим – совершенно ровный квадрат с 12 сторонами, каждая по 12 000 стадий, что в сумме составляет 144 000 стадий (Откр 21:16). Стена 144 локтя (Откр 21:17).





Новый Иерусалим нисходит с неба

Откр 3:12 ... нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога...

– Откр 21:9 И пришёл ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.

Откр 21:10 И вознёс меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.





Новое имя

Откр 3:12 напишу на нём... имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Моё новое.

– Откр 19:11 И увидел я отверстое небо, и вот конь, белый, и сидящий на нём называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облечённые в виссон белый и чистый.





Печати на челах у 144 000 из 12 колен сынов Израилевых

Откр 7:3 … печати на челах рабов Бога нашего. 4 И я слышал число запечатлённых: запечатлённых было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых.





Плейлист Лиланда 144 000

https://www.youtube.com/watch?v=5PV-OS0y6Qw&list=PLXqaGD7sX9gYg8tYqR9910nGj5rfeBlsB&index=1

(https://vimeo.com/showcase/9016685)





В других видео Лиланд также поясняет, что 144 000 — это стена Нового Иерусалима, кроме которой есть ещё большое пространство (улицы из Даниила 9:25), которое означает великое множество людей из Откровения 7:9. См. об этом в видео New Jerusalem Inner Wall - 144000 and City - Great Multitude https://youtu.be/ExmQ73lHNfo?list=PLXqaGD7sX9gYg8tYqR9910nGj5rfeBlsB&t=120

и в видео Inner and Outer Court, 144000 and Great Multitude https://youtu.be/CCq1WMCtj48?list=PLXqaGD7sX9gYg8tYqR9910nGj5rfeBlsB&t=474





Как включить автоперевод на русский в субтитрах

https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0





Откр 21:16 Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий...

G4712 — στάδιον

1) стадий (мера длины равная 185 метрам); 2) ристалище https://studybible.ru/symphony/word/17/4307/

1) расстояние около 600 футов (185 метров) 2) трасса для соревнований по бегу https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4712/kjv/tr/0-1/