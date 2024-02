Compilation de videos pour dénoncer la grande déception, tout le monde doit être informé, notre future en dépend.9 heures de video pour denoncer 500 ans de mensongesLiens videosSpiro Skouras event 201 https://youtu.be/mx8xKcQMTRs Venus ifejiagwa President Tanzanie https://youtu.be/1UM9nbq3aAw Video ITV test PCR pas dispo https://www.bitchute.com/video/0pa3b8aqsjMd/ Ema Krusi tests pcr, vous avez dit contagieux https://youtu.be/zchEAWywtes Alexis Cossette-Trudel https://gab.com/radioquebec Amélie Paul/Bernard Lachance https://youtu.be/aY-ddzsJDMM Doc Mailloux et Josey https://youtu.be/eohpBJKFSyU 11 septembre Frekence https://www.bitchute.com/video/hMLJW5zo8DI/ Le rifain https://youtu.be/BSMUb3wCXDQ A funny thing happened on the way to the moon https://youtu.be/rGD1PtGe8Ug Maestro ! Quand des astronauts de la NASA Ressuscitent https://youtu.be/zsBl8IqARpM Mark Sergent Byrd wall https://www.youtube.com/watch?v=gKvWWY03IAw Flat out truth Terry R Eicher original de sp4cec00kie https://youtu.be/BFPQNud5hSU p-brane CREPUSCULAR SUN RAYS https://youtu.be/b_ppPXChyTo Marc Ban Les hot spot prouvent un soleil petit et local https://youtu.be/lwBOqNxOvCU Flat Earth Flight paths debunked the globe https://youtu.be/4UF3AhSEtP8 Mike Helmick this is EXACTLY how NASA fakes https://youtu.be/V-Y6CvkEHvc Information très vraie #nasa : une double couche d’abrutis https://www.bitchute.com/video/0pa3b8aqsjMd/ Flat Earth sous titre natuber tv Manipulation technologique https://youtu.be/56w5PAS7D9w DITRH The international FAKE Station https://youtu.be/FkUSMoVksuU Scrawny2brawny Top 10 Reasons Why I don’t trust nasa https://youtu.be/ThduRhb7V1A Truth2thayouth Nasa Lies fake ISS https://youtu.be/2CpY-tG7qCs TheTRUman Flat Earth 9 Fails https://youtu.be/G-G5UlUKKwk Flat out Truth Terry R Eicher https://youtu.be/y06sd5l9brg Friend of Yahweh Flat earth – curvature found https://youtu.be/hiOKcr4e3nU Flat out Truth Terry R Eicher https://youtu.be/RTqfvndC2j4 ITV Nawac7 reup https://youtu.be/37FgfIJooSU Jeranism https://youtu.be/374rXXxd-do Richplanet TV www.richplanet.netEric Dubay The 10 Tings all flat earthers say debunked https://youtu.be/WmqE2cRFbPU Jeranism 5 Facts about earth you didn’t learn in schoolDR Kent Hovind vs Bill NyeITV John Doe https://www.bitchute.com/channel/itv_john_doe/ Hibbler Productions The Greatest Deception (2019 Documentary) https://youtu.be/JOqc63Pp9OA The Gray State trailer https://youtu.be/Gy7FVXERKFE Robert wild fox Mainstream news telling the truth https://youtu.be/seZZ3pOT7RQ The Mark Passio Archive Order followers https://youtu.be/EMMEC4BYdos Infomatrice dr Arruda, le covid-19 et le developpement durable https://www.brighteon.com/a2394700-1a19-4551-9972-17cd31d8d02c Revolution liberté des consciences (fabroots) https://youtu.be/6r_HUi5ru9w Serge Monast https://youtu.be/6X7KHfxZU2Y Electromagnetic generator – prototype for 10 kw https://youtu.be/EmdKVecQhXs Randy Hillier Questions: What’s going on ??? https://youtu.be/AzWLlfwfD4Y Zen Garcia FE court case finnaly done after plaintiff tries to sue three timesEric Dubay 200 proofs earth is not a spinning ball https://youtu.be/qEaHjPF47_E Eleonore poppy https://youtu.be/5-e6hRRKbOY Claire Edwards https://odysee.com/@AlainRoman:8/COVID-19-et-Crimes-contre-l 'humanité---Claire-Edwards-(mkv):7?r=5UwhUMreMWxpekQFPSkiEe89kvdV3hMV@CryptoFranco https://odysee.com/@CryptoFranco:f/Journaleux-Verreux:a?r=5UwhUMreMWxpekQFPSkiEe89kvdV3hMV pour télécharger le videol'image JYCROISPASMerci a tout ceux qui ont fait les videos