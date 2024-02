The Varan De Coque Vide Do

Conseils de navigation :— vous pouvez toujours écouter en vitesse accélérée les vidéos de cette chaîne (en cliquant sur la petite roulette en bas à droite de la vidéo et en sélectionnant la vitesse désirée) ;— vous pouvez télécharger toutes les vidéos en format basse résolution - mp4 (si vous avez une connexion lente) et en format audio - mp3 en cliquant sur les fichiers situés dans la colonne de gauche ;— sur téléphone et sur tablette, les fichiers se trouvent tout en bas, sous les commentaires !INSCRIVEZ-VOUS DÉJÀ SUR FullLife Channel en cliquant sur https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur Le vent commence à tourner chez certains journalistes des médias mainstream qui semblent sortir — enfin — de la torpeur hypnotique dans laquelle ils étaient plongés depuis le début de cette pseudo-pandémie de SARS-COV-2.Dans cette conversation, je saisis l'occasion de m'adresser personnellement à Richard Martineau, un journaliste québécois qui s'est particulièrement illustré par la grossièreté et le mépris de ses propos à l'égard de ceux qu'il a appelés les covidiots. Dans un article publié ce 11 octobre, il semble enfin ouvrir les yeux et commencer à se poser les questions que nous nous posons depuis plusieurs mois…En fin de conversation, je vous fais part de la manière dont je gère ma relation avec des journalistes malveillants et malhonnêtes. La meilleure défense étant l'attaque, je vous montre qu'il est possible de désamorcer leurs tentatives de manipulation, de désinformation et de discrédit.C'est grâce à des actions comme celles-la que nous finirons par faire craquer tous leurs mensonges, les uns après les autres…Quelques liens URL en référence à cette vidéo :— article de Richard Martineau que je lis et commente à l’écran : https://www.journaldemontreal.com/2020/10/11/un-oubli-inexplicable — danger pour nos démocraties : https://www.ladepeche.fr/2019/02/06/une-enquete-denonce-linquietante-progression-des-theses-complotistes-en-france ,7997910.php— article de Richard Martineau me concernant en 2009 : https://www.journaldemontreal.com/2009/10/28/le-parapluie — autre article de Richard Martineau : https://www.journaldemontreal.com/2009/10/21/la-liberte-selon-jean-jacques-crevecoeur — article de Richard Martineau s’adressant aux Covidiots : https://www.journaldemontreal.com/2020/07/08/le-contrat — article de Richard Martineau sur les anti masques : https://www.journaldemontreal.com/2020/09/21/langle-mort-des-antimasques — vidéo de Mario Dumont qui appelle à la division entre familles : https://youtu.be/XCyq5Fj4nDs — textes de la loi de santé publique : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-2.2?langCont=fr#ga:l_xi-h1 : lire le chapitre XI, les articles 118 à 130— Agenda 2030 des Nations Unies : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/ Quelques références pratiques :— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1 — pour suivre l'info en questionS en direct sur ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/jjcrevecoeur — pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee — pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur Publication de cette vidéo : lundi 12 octobre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 11 octobre 2020