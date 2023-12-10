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16 YR. OLD GIRL MURDERED BY ILLEGAL! TIME TO LOCK & LOAD!
EARTH SHAKING NEWS
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148 views • 12/10/2023

WHEN IS ENOUGH ENOUGH! THESE FREELOADING ILLEGALS ARE RIPPING AMERICA APART RIGHT NOW. SINCE AMERICAS CORRUPT ILLEGAL SYSTEM PROTECTS THESE BASTARDS WHAT ARE YOU GOINGN TO DO WHEN THEY COME POUNDING ON YOUR DOOR WANTING EVERYTHING YOU HAVE AND THE LIFE OF YOU AND YOUR LOVED ONE'S. WE HAVE A BRAIN DEAD PRESIDENT WHO'SE MIA. MORE SINISTER IS ALL THAT'S COMING TO AMERICA NOW IS FIGHTING AGE MEN. THEY WON'T HAVE A PROBLEM MURDERING YOU WHEN THEY ARRIVE. THE ONLY CHOICE AMERICANS HAVE IS TO FIGHT TO THE DEATH NOW. BE SURE TO VIDEO ANY CONFRONTATION. IT WILL BE YOUR WORD AGAINST THE ILLEGALS AND OUR NAZI GOVERNMENT PROTECTS THEM NOT YOU...WAKEUP!

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