Строительство Стены. 12 Ворот Иерусалима в Неемии и в Новом Иерусалиме. Протокол школы от 6 июля 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1sJlHBTt6TIKbVKh8qbAFyN-wbbe9pNSZ/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1k9P7qCVUbdGgOA4V25SelcYZTDwJeuTC/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1-Qp_t_7b22ubi6xPzdwhgHWjj2rfsS1G/view?usp=sharing
Ориг. англ
usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись https://drive.google.com/file/d/1UMOxPkjMPl7pU34VX37ymLpThMIGObod/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3MzlhФрагменты
Фрагменты:
“Неемия просил царя дать ему разрешение на строительство.
Неем 2:5 и сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его…
17 ... Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнём; пойдём, построим стену Иерусалима...
Исходит призыв строить стену. Стена строится из людей.
В 1 Петра 2:5 сказано: “сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.”
В 21-й главе Откровения указаны размеры стены в 144 локтя.
Откр 21:10 … великий город, святой Иерусалим… 12 Он имеет большую и высокую стену…17 И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
Ангелы — бессмертные существа, которые никогда не умирают. Поэтому “мерою человеческою, какова мера и Ангела” означает 144 000 запечатлённых и воскресших, получивших прославленные тела.
Неем 5:13 И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть ВЫТРЯХНЕТ Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него ВЫТРЯСЕНО и пусто!..
Это относится к тому, о чём написано в послании к Евреям 12:25-27,
к непоколебимому Царству, которое устоит и останется, после того как произойдёт великое сотрясение не только земли, но и неба ("ещё раз ПОКОЛЕБЛЮ... чтобы пребыло непоколебимое").
Дан 9:25 … и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена.
Неем 6:15 Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня.
На всю работу ушло 52 дня, что позволяет нам вычислить, когда началось строительство, и этой датой является 3-й день 5-го месяца, дата поставления золотого тельца.
Когда строительство стены было завершено, была произведена перепись “жителей страны, которые отправились из пленников, переселённых Навуходоносором, царём Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею” (Неем 7:6)
Неем 7:5 И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать ПЕРЕПИСЬ. И нашёл я родословную ПЕРЕПИСЬ тех, которые сначала пришли, и в ней НАПИСАНО
Евр 12:22 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 23 к торжествующему собору и церкви первенцев, НАПИСАННЫХ на небесах..."
См. также
- Порядок 24 - Дом Давида. Порядок 12 - Новый Иерусалим. 144 000 из Откровения. Протокол 15 сентября 2024 г https://cloud.mail.ru/public/qsME/V24e3WkAG
- Чаша Йешуа, Спасения. Пасхальный Седер. Протокол 6 апреля 2025 г https://drive.google.com/file/d/1qW1aAW9MK9U-tYVjO_96w3uQgfC3wLJ1/view
- Отчёт Разведчиков (Соглядатаев) об Обетованной Земле. Исход 13 глава. Протокол 23 июня 2024 г https://cloud.mail.ru/public/zKAC/pYZ87P4FM
- О Великом Сотрясении из Евр 12:27-28 и Агг 2:6 см. Протокол 1 июня 2025 г. Гора Синай и гора Сион. Юбилейный 50й год. Пятидесятница https://drive.google.com/file/d/1tNqOW9BDwUBTHOg6icDfaFIz7PzNcZWT/view
- про 3-й день 5-го месяца: поставление Золотого Тельца и покушение на Д. Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании
в Протоколе от 14 июля 2024 г. Христос Помазанник. Харисма дары Св Духа. Покушение на Д. Трампа https://cloud.mail.ru/public/Snq7/vwZTzivag
https://youtu.be/rO9SHo52leM?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=57
и в видео Зверь, «который имеет рану от меча и жив»
https://youtu.be/VVMcD2KIbXg?t=75
https://cloud.mail.ru/public/SLgT/Z1TVg2AVZ
Видео Лиланда на русском
Кто такие 144 000? Шестиминутное объяснение. Печати на челах 12 колен. Новый Иерусалим https://www.youtube.com/watch?v=C8Kil9VaP_A
Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000 https://www.youtube.com/watch?v=PFQj1_BjOT0
Видео Лиланда на англ. New Jerusalem Inner Wall - 144000 and City - Great Multitude
https://www.youtube.com/watch?v=ExmQ73lHNfo&list=PLXqaGD7sX9gYg8tYqR9910nGj5rfeBlsB&index=19
Как включить русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0
Календарь Еноха на 2025 г
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы
https://www.youtube.com/@LeelandJones
https://www.youtube.com/@panther4x4
https://vimeo.com/userleelandj