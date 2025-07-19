BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Строительство Стены. 12 Ворот Иерусалима в Неемии и в Новом Иерусалиме. Протокол школы от 6 июля 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
2 views • 2 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1sJlHBTt6TIKbVKh8qbAFyN-wbbe9pNSZ/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1k9P7qCVUbdGgOA4V25SelcYZTDwJeuTC/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1-Qp_t_7b22ubi6xPzdwhgHWjj2rfsS1G/view?usp=sharing


Ориг. англ

usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись https://drive.google.com/file/d/1UMOxPkjMPl7pU34VX37ymLpThMIGObod/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3MzlhФрагменты


Фрагменты:


“Неемия просил царя дать ему разрешение на строительство.

Неем 2:5 и сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его…

17 ... Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнём; пойдём, построим стену Иерусалима...


Исходит призыв строить стену. Стена строится из людей.

В 1 Петра 2:5 сказано: “сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.”


В 21-й главе Откровения указаны размеры стены в 144 локтя.

Откр 21:10 … великий город, святой Иерусалим… 12 Он имеет большую и высокую стену…17 И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.

Ангелы — бессмертные существа, которые никогда не умирают. Поэтому “мерою человеческою, какова мера и Ангела” означает 144 000 запечатлённых и воскресших, получивших прославленные тела.


Неем 5:13 И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть ВЫТРЯХНЕТ Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него ВЫТРЯСЕНО и пусто!..

Это относится к тому, о чём написано в послании к Евреям 12:25-27,

к непоколебимому Царству, которое устоит и останется, после того как произойдёт великое сотрясение не только земли, но и неба ("ещё раз ПОКОЛЕБЛЮ... чтобы пребыло непоколебимое").


Дан 9:25 … и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена.


Неем 6:15 Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня.

На всю работу ушло 52 дня, что позволяет нам вычислить, когда началось строительство, и этой датой является 3-й день 5-го месяца, дата поставления золотого тельца.


Когда строительство стены было завершено, была произведена перепись “жителей страны, которые отправились из пленников, переселённых Навуходоносором, царём Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею” (Неем 7:6)

Неем 7:5 И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать ПЕРЕПИСЬ. И нашёл я родословную ПЕРЕПИСЬ тех, которые сначала пришли, и в ней НАПИСАНО

Евр 12:22 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 23 к торжествующему собору и церкви первенцев, НАПИСАННЫХ на небесах..."


См. также


- Порядок 24 - Дом Давида. Порядок 12 - Новый Иерусалим. 144 000 из Откровения. Протокол 15 сентября 2024 г https://cloud.mail.ru/public/qsME/V24e3WkAG

- Чаша Йешуа, Спасения. Пасхальный Седер. Протокол 6 апреля 2025 г https://drive.google.com/file/d/1qW1aAW9MK9U-tYVjO_96w3uQgfC3wLJ1/view

- Отчёт Разведчиков (Соглядатаев) об Обетованной Земле. Исход 13 глава. Протокол 23 июня 2024 г https://cloud.mail.ru/public/zKAC/pYZ87P4FM

- О Великом Сотрясении из Евр 12:27-28 и Агг 2:6 см. Протокол 1 июня 2025 г. Гора Синай и гора Сион. Юбилейный 50й год. Пятидесятница https://drive.google.com/file/d/1tNqOW9BDwUBTHOg6icDfaFIz7PzNcZWT/view

- про 3-й день 5-го месяца: поставление Золотого Тельца и покушение на Д. Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании

в Протоколе от 14 июля 2024 г. Христос Помазанник. Харисма дары Св Духа. Покушение на Д. Трампа https://cloud.mail.ru/public/Snq7/vwZTzivag

https://youtu.be/rO9SHo52leM?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=57

и в видео Зверь, «который имеет рану от меча и жив»

https://youtu.be/VVMcD2KIbXg?t=75

https://cloud.mail.ru/public/SLgT/Z1TVg2AVZ


Видео Лиланда на русском


Кто такие 144 000? Шестиминутное объяснение. Печати на челах 12 колен. Новый Иерусалим https://www.youtube.com/watch?v=C8Kil9VaP_A


Чтобы не дул ветер, доколе… (Откр 7:1) Запечатление 144 000 https://www.youtube.com/watch?v=PFQj1_BjOT0


Видео Лиланда на англ. New Jerusalem Inner Wall - 144000 and City - Great Multitude

https://www.youtube.com/watch?v=ExmQ73lHNfo&list=PLXqaGD7sX9gYg8tYqR9910nGj5rfeBlsB&index=19

Как включить русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/

Keywords
new jerusalem144 000neba luchapokalipsisleeland jones in russian10 lost tribesvtoroe prishestvie iisusa hrista12 kolen izrailyanovyi ierusalimvoskresenie mertvyhpervencydesyat poteryannyh kolenneemiyaezdra12 vorotstroitelstvojivye kamnisto sorok chetyre144000 zapechatlennyhkto takie 144000daniil 9 25svyawenniki yahwe
