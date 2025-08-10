🎼 Свадебные Песни Агнца. Собрание 12 Колен Израиля. Протокол школы Лиланда Джонса от 27 июля 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1lzA4BDa6-AK2lDAGZk01iajLGzFDJqmW/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1o-T5-9xJEKH8E_ujHENdcpQjvVBbUeea/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1eE-jvg_ZaHWHQrcoFHJTkwcnOf-k9DLw/view?usp=sharing
Ориг. англ
https://docs.google.com/document/d/1B-aHFsECilnOJgwY5hlgpcqBqLM1oAjd/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YAlXG4D2G92tkgSDqDZ2KbgzcQ2LGNTL/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись https://drive.google.com/file/d/1oh5jnoHKTXFo4EezeGeIMTTim02gVscn/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты:
“В инструкциях для жены в пустыне указаны 2 места убежища: Села и Кипр. Дочь Сиона должна спасаться в Селу как “блуждающая птица, выброшенная из гнезда” из Исайи 16:2, и в Исайи 20:6 мы также видим тех, кто бежит от Антихриста (Ассура).
Ис 16:1 Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне на гору дочери Сиона;
Ис 20:6 И скажут в тот день жители этой страны (побережья, острова h339): «вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ассирийского (Антихриста)! и как спаслись бы мы?» [Isa 20:6 KJV “the inhabitant of this isle” = “житель этого острова”]
В этой главе Исайи также упоминается царь Саргон (Ис 20:1), чьё имя фигурирует в археологической находке известной как Стела Саргона, или Стела Китиона (Sargon Stele, Kition Stele), которая была найдена на Кипре, что также указывает на остров Кипр.
С этим согласуется песня хвалы из Исайи 42:10 “Пойте... острова (h339. i)”, а в Исайе 42:11 мы читаем: “да торжествуют живущие на скалах”) [Isa 42:11 ESV “let the habitants of Sela sing” = “да поют обитатели Селы” https://biblehub.com/esv/isaiah/42.htm]
Села означает “скала”, и, возможно, что Села — это старое название города Петра (Petra) в Иордании. Таким образом мы видим два места, куда святые могут спасаться бегством: остров Кипр и город Петра в Иордании.
🎼 *Песнь Агнца.
В 15й главе Откровения мы видим сцену поклонения, где описано, как 144 000 держат Божьи арфы и поют Песнь Агнца и Песнь Моисея.
Откр 15:2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, 3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! [Rev 15:2 KJV “the harps of God” = “Божьи арфы”]
🎼 Песню Моисея мы находим в 15-й главе Исхода.
Исх 14:31 Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию…
Исх 15:2 Господь (Йах, сокр. от Яхве) крепость моя и слава (песня זִמְרָת zimrâṯ) моя, Он был мне спасением (Йешуа)...
Ex 15:1 KJV Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord… 2 Yâh is my strength; and song (זִמְרָת zimrâṯ), and he is become my salvation (Yeshua). “Йах – моя сила и песня”
“Песнь” на иврите — уникальное слово h2176, которое употреблено в Библии только 3 раза: в Исх 15:2, Исе 12:2 и Пс 117:14 (Psalm 118:14).
Печать Елиакима Собирает Колена Израиля.
В Откр 12:1 у жены корона из 12 звёзд: “на главе её венец из двенадцати звёзд” , что указывает на собирание 10 потерянных колен.
Елиаким служил при царе Езекии, когда остаток из десяти северных колен собрался на Пасху во 2 Пар 30:5.
Есть определённые инструкции для жены, которая бежит в пустыню и становится как скитающаяся птица. Согласно одной из инструкций, жена должна петь. Мы видим сцены поклонения в 12й и 19й главах Откровения. Эти песни, если обратить внимание на ключевые слова в них, соответствуют Свитку Исайи из 12й, 25й и 26й глав Исайи. Призыв поклоняться исходит прямо от Престола, как это видно в Откр 19:5. Давайте повиноваться голосу и славить (hymnéō) Его Святое Имя.”
🎼 Песни группы Лиланда Джонса:
Исайя глава 12: https://soundcloud.com/leelandj/my-strength-my-priaise
Исайя главы 25-26: https://soundcloud.com/leelandj/yhwh-good-mercy
См. также
- про 🍷 Праздник Вина Протокол от 15 декабря 2024 https://cloud.mail.ru/public/q55x/8fYKkCn2U
- про Спасение/Soteria/Осанна и “камни возопиют” Протокол от 21 июля 2024 г.
стр. 6 https://cloud.mail.ru/public/JUBx/z4QeE33b3
- про Поднятую Руку и Границы Обетованной Земли
на стр. 3 док-нта Гора Хермон и Дамаск https://cloud.mail.ru/public/snps/8NjywZ2pv
и в видео Гора Хермон и Дамаск. ЦАХАЛ взял под контроль гору Хермон. Конец режима Асада в Сирии
Календарь Еноха на 2025 г
русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/