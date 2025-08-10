BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

🎼 Свадебные Песни Агнца. Собрание 12 Колен Израиля. Протокол школы Лиланда Джонса от 27 июля 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
7 views • 1 month ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1lzA4BDa6-AK2lDAGZk01iajLGzFDJqmW/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1o-T5-9xJEKH8E_ujHENdcpQjvVBbUeea/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1eE-jvg_ZaHWHQrcoFHJTkwcnOf-k9DLw/view?usp=sharing


Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1B-aHFsECilnOJgwY5hlgpcqBqLM1oAjd/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1YAlXG4D2G92tkgSDqDZ2KbgzcQ2LGNTL/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись https://drive.google.com/file/d/1oh5jnoHKTXFo4EezeGeIMTTim02gVscn/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:

“В инструкциях для жены в пустыне указаны 2 места убежища: Села и Кипр. Дочь Сиона должна спасаться в Селу как “блуждающая птица, выброшенная из гнезда” из Исайи 16:2, и в Исайи 20:6 мы также видим тех, кто бежит от Антихриста (Ассура).

Ис 16:1 Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне на гору дочери Сиона;

Ис 20:6 И скажут в тот день жители этой страны (побережья, острова h339): «вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ассирийского (Антихриста)! и как спаслись бы мы?» [Isa 20:6 KJV “the inhabitant of this isle” = “житель этого острова”]

В этой главе Исайи также упоминается царь Саргон (Ис 20:1), чьё имя фигурирует в археологической находке известной как Стела Саргона, или Стела Китиона (Sargon Stele, Kition Stele), которая была найдена на Кипре, что также указывает на остров Кипр.

С этим согласуется песня хвалы из Исайи 42:10 “Пойте... острова (h339. i)”, а в Исайе 42:11 мы читаем: “да торжествуют живущие на скалах”) [Isa 42:11 ESV “let the habitants of Sela sing” = “да поют обитатели Селы” https://biblehub.com/esv/isaiah/42.htm]

Села означает “скала”, и, возможно, что Села — это старое название города Петра (Petra) в Иордании. Таким образом мы видим два места, куда святые могут спасаться бегством: остров Кипр и город Петра в Иордании.


🎼 *Песнь Агнца.

В 15й главе Откровения мы видим сцену поклонения, где описано, как 144 000 держат Божьи арфы и поют Песнь Агнца и Песнь Моисея.

Откр 15:2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, 3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! [Rev 15:2 KJV “the harps of God” = “Божьи арфы”]

🎼 Песню Моисея мы находим в 15-й главе Исхода.

Исх 14:31 Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию…

Исх 15:2 Господь (Йах, сокр. от Яхве) крепость моя и слава (песня זִמְרָת zimrâṯ) моя, Он был мне спасением (Йешуа)...

Ex 15:1 KJV Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord… 2 Yâh is my strength; and song (זִמְרָת zimrâṯ), and he is become my salvation (Yeshua). “Йах – моя сила и песня”

“Песнь” на иврите — уникальное слово h2176, которое употреблено в Библии только 3 раза: в Исх 15:2, Исе 12:2 и Пс 117:14 (Psalm 118:14).


Печать Елиакима Собирает Колена Израиля.

В Откр 12:1 у жены корона из 12 звёзд: “на главе её венец из двенадцати звёзд” , что указывает на собирание 10 потерянных колен.

Елиаким служил при царе Езекии, когда остаток из десяти северных колен собрался на Пасху во 2 Пар 30:5.

Есть определённые инструкции для жены, которая бежит в пустыню и становится как скитающаяся птица. Согласно одной из инструкций, жена должна петь. Мы видим сцены поклонения в 12й и 19й главах Откровения. Эти песни, если обратить внимание на ключевые слова в них, соответствуют Свитку Исайи из 12й, 25й и 26й глав Исайи. Призыв поклоняться исходит прямо от Престола, как это видно в Откр 19:5. Давайте повиноваться голосу и славить (hymnéō) Его Святое Имя.”


🎼 Песни группы Лиланда Джонса:

Исайя глава 12: https://soundcloud.com/leelandj/my-strength-my-priaise

Исайя главы 25-26: https://soundcloud.com/leelandj/yhwh-good-mercy


См. также


- про 🍷 Праздник Вина Протокол от 15 декабря 2024 https://cloud.mail.ru/public/q55x/8fYKkCn2U


- про Спасение/Soteria/Осанна и “камни возопиют” Протокол от 21 июля 2024 г.

стр. 6 https://cloud.mail.ru/public/JUBx/z4QeE33b3


- про Поднятую Руку и Границы Обетованной Земли

на стр. 3 док-нта Гора Хермон и Дамаск https://cloud.mail.ru/public/snps/8NjywZ2pv

и в видео Гора Хермон и Дамаск. ЦАХАЛ взял под контроль гору Хермон. Конец режима Асада в Сирии


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Keywords
revelation144000cyprusexodus 15neba luchapokalipsisleeland jones in russian10 lost tribesharpsselabrak agncawoman in wildernesstwelves tribes of israelarfyjabbokiavokarnon riverkiprishod glava 15pesn agncayeashuastela sargonakition stelesargon steleveliki i chhudny
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy