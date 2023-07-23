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Центральные банки хотят чипировать пользователей цифровой валюты
Vera Nika
Vera Nika
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155 views • 07/23/2023

Тирания CBDC, центральные банки хотят чипировать пользователей цифровой валюты. Конечно это произойдет не сразу, а после тотального ввода цифры раба по всему миру. И мы доживём до этого времени, если не случится что нибудь неординарное...

Видео и Материалы по теме ЕДИНСТВЕННАЯ (!!!) ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj 

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).


Теги: ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, CBDC, Цифровая валюта центрального банка, электронный концлагерь, тотальный контроль, Китай, цифровизация, Новый мировой порядок глобалистов, NWO, искусственный голод, чипизация, уколизация, принудительное чипирование, Защита от чипизации, подробная информация о цифровизации в РФ.


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