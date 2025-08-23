Узнайте Правду! Чтобы могли хоть в последний момент обратиться за Помощью и Защитой к Самой Матери Мира, Вечной Любви! Пришедшей Триединой (Мать-Сын-Отец, Предсказанной «Утешительнице», Духу Истины (Иоан. гл. 14-17)), Которая Спасёт человечество и ПреобРАзит Мироздание Своим Светом!!! Только когда наступит смертельная гибельная опасность, — ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЧИПИЗАЦИЯ, — тогда многие обратятся и будут Защищены! Только для этого НЕОБХОДИМО УЗНАТЬ О ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ МИРА УЖЕ СЕЙЧАС! Так сможете передать Её Великую Помощь и другим.

Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION (Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ) https://bit.ly/3XRvfPj — Скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылке https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (255 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 136.

Читает Автор.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/k6UtMXzj3nw

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-136

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Объясните пожалуйста, насчёт «жаворонков» и «сов». Почему люди разные по этому биоритму?

06:39 — «Берег Любви». Где на Земле Находился Такой Оазис Света, Абсолюта, Чистоты, Добра, и Любви?

08:20 — Какие есть способы проникнуться Благодатью Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС и приобщиться к ЕЁ Учению?

09:13 — Вопрос о высшем «аз».

11:21 — Вопрос о Чёрном Солнце.

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».



