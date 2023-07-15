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'AMERICANS TO BE ELIMINATED!-
EARTH SHAKING NEWS
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225 views • 07/15/2023

AMERICAS NAZI GOVERNMENT HAS DECIDED TO ELIMINATE ALL AMERICANS AND THE ILLEGALS WILL BE THE NOW AMERICANS IN THE DISTANT FUTURE. WE'RE BEING SLOW KILLED BY POISONING THE FOOD, WATER AND AIR THROUGH CHEMTRAILING. MILLIONS OF ILLEGALS ARE ALL READY HERE AND TAKING THE JOBS LAZY AMERICANS DON'T WANT OR HAVE BEEN DAMAGED BY THE DEADLY COVID VACCINES. IT'S SAD MOST AMERICANS ARE POSSESSED BY INSANE ENTERTAINMENT AND HAVE NO IDEA THEY'RE BEING MURDERED. UNFORTUNATELY THE WON'T WAKE UP UNTIL THE GIM REAPER IS KNOCKING ON THEIR DOOR IN THE DEAD OF NIGHT. I WON'T FEEL SORRY FOR THESE BRAINWASHED PEOPLE THEY HAVE HAD ENDLESS CHANCES TO WAKE UP WITH TRUTHERS LIKE MYSELF SOUNDING THE ALARM EVERY DAY. YOU BETTER PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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