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'STOCK MARKET ISN'T REAL WAKEUP!.
EARTH SHAKING NEWS
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63 views • 11/04/2023

THE STOCK MARKET IS A RICH MANS TRICK DAH! TRILLIONS OF FIAT DOLLARS ARE CONJURED UP TO PROP UP THE FEDERAL RESERVES FAKE NUMBERS. THIS IS THE OCCULT BABYLONIAN SATANIC MONEY SYSTEM. THE PAPER MONEY MONEY ISN'T PRINTED! ALL FLIM FLAM FEDS DO IS TYPE IN WHAT THE WANT THE STOCK MARKET TO LOOK LIKE THE END OF EACH DAY. THIS WON'T GO ON MUCH LONGER BECAUSE AS PRODUCTS MOVE HIGH LESS PEOPLE WILL BE ABLE TO AFFORD THE GOOD AND SERVICES. IT'S GOING TO GET TO A POINT WHERE NO ONE WILL BE BUYING OR SELLING IN ORDER TO KEEP THE ECONOMY FUNCTIONING. WHEN THE MARKET FLIPS NO ONE WILL BE ABLE TO BUY OR SELL WITHOUT THE FEDERAL RESERVES 666 MARK OF THE BEAST. ALL RIGHT WILL BE STRIPPED AWAY AND THOSE WHO DON'T CONFORM TO THE NAZI SLAVE SYSTEM WILL BE SENT TO A FEMA CONCENTRATION CAMP AND DISPOSED OF. THIS IS WHY PEOPLE WHO THINK LIKE I DO WILL FIGHT TO THE DEATH. WE'RE NOT AFRAID TO DIE BECAUSE WE KNOW WHERE WE'RE GOING WHEN WE DRAW OUR LAST BREATHS. CAN YOU SAY THE SAME?

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