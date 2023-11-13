BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Иллюзия и Путь. Истина на всех одна. Выпуск 2
ALLATRA_TV
ALLATRA_TV
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
27 views • 11/13/2023

В данной программе раскрываются вопросы самосовершенствования человека на пути к Богу. Почему человек тратит много времени, лишь полагая, что он занимается духовным саморазвитием, но на самом деле не продвигается по пути? Как сознание обманывает Личность в борьбе за внимание? Какие существуют подмены от сознания на образном примере театра теней: артистов и зрителя? Почему необходим срок в год, чтобы избавиться от своих образов (демонов), приносящих страдание? Что такое соприкосновение с миром духовным? Как достичь целостности и примирения внутри себя, примирения с Богом? Что такое ответственность и служение? Об этом и многом другом в программе «Истина на всех одна».


Keywords
healthsciencetechnology
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy