Иллюзия и Путь. Истина на всех одна. Выпуск 2

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В данной программе раскрываются вопросы самосовершенствования человека на пути к Богу. Почему человек тратит много времени, лишь полагая, что он занимается духовным саморазвитием, но на самом деле не продвигается по пути? Как сознание обманывает Личность в борьбе за внимание? Какие существуют подмены от сознания на образном примере театра теней: артистов и зрителя? Почему необходим срок в год, чтобы избавиться от своих образов (демонов), приносящих страдание? Что такое соприкосновение с миром духовным? Как достичь целостности и примирения внутри себя, примирения с Богом? Что такое ответственность и служение? Об этом и многом другом в программе «Истина на всех одна».