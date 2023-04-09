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'OCCULT CIA ADMITS TO CHEMTRAILING!-
EARTH SHAKING NEWS
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179 views • 04/09/2023

CIA JOHN BRENNEN HAS LIED NUMEROUS TIMES IN THE PAST LIKE ALL THE CIA. HOWEVER, IN THIS INSTANCE HE'S TELLING THE TRUTH. THE OCCULT CIA HAS BETRAYED AMERICA AND THEY HAVE NO ACCOUNTABILITY AS FAR AS THE AMERICAN GOVERNMENT IS CONCERNED. THIS SHOCKING VIDEO PROVES HUMANITY IS BEING SLOW KILLED WITH ALL THE HEAVEY METALS AND BIO-WEAPONS BEING CONSTANTLY SPRAYED INTO THE SKIES OF THE WORLD. IT'S NO WONDER PEOPLE ARE SICK ALL THE TIME. IF THIS VIDEO DOESN'T WAKE YOU  UP THEN YOU DESERVE TO BY SLOWLY POISONED TO DEATH. PLEASE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE IF YOU GIVE A DAMN ABOUT YOUR FRIENDS, FAMILY AND LOVED ONE'S...

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