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WARNING! A-1 WILL DESTROY ALL HUMANS!
EARTH SHAKING NEWS
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192 views • 06/12/2023

WE'RE NOW LIVING IN THE END TIMES AND THE TRIBULATION HAS BEGUN. THE OCCULT CONTROLLERS HAVE SATANIC TECHNOLOGY AT LEAST 100 YEARS AHEAD OF WHAT YOU SEE ON THE OPEN MARKET. EVERYTHING YOU BUY NOW IS OBSOLETE! THE SATANIC ELITES DEMON POSSESSED TECHNOLOGY IS NOW BEING USED TO ENSLAVE ALL HUMANITY. HUMANS ARE NOW CONTROLLED WITH THEIR TRACKING CELLPHONES, COMPUTERS AND HYPNOTIC TV'S. IT'S TIME YOU COME OUT OF THE WORLD AND BEGIN THINKING FOR YOURSELF. IF YOU DO NOT YOUR DAYS ARE NUMBERED ON PLANET EARTH. THE ELITE HAVE ALREADY PROJECTED AMERICA WILL ONLY HAVE 99 MILLION PEOPLE LEFT BY 2025. THAT'S LESS THAN 2 YEARS AWAY NOW. IF YOU DON'T WAKEUP AND GET OUT OF THEIR PRISON NEW WORLD ORDER YOU'LL BE DOOMED WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH ON PLANET EARTH. PREP, PRAY AND STAY OUT OF THE WAY OR YOU'RE MARKED FOR DEATH...WAKEUP!

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