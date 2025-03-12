Encobrimento Sobre a Lua e de vida e viagens a Marte

É importante compreender que estamos em um momento difícil em que a Terra está passando por fortes mudanças, inclusive, como nunca se tinha visto antes, estão aparecendo na Lua muitas naves de origem desconhecida, assim como estranhas explosões. Mas, além disso, o que podemos dizer também sobre o planeta Marte e seus incontáveis mistérios?



A NASA foi pega em flagrantes várias vezes ocultando naves dos Programas Espaciais Secretos e extraterrestres ao vivo em suas câmeras adaptadas na Estação Espacial Internacional e satélites, existem vários vídeos que registraram essas ocorrências.



É preciso entender que muitas vezes nem tudo que é divulgado oficialmente, se trata da verdade plena e soberana, eles tem muito mais a esconder do público de uma maneira geral, do que mostrar, eles seguem somente seus interesses próprios e isso não se aplica passar informações corretas para a população, é necessário saber discernir adequadamente as informações recebida oriundas e divulgadas pela NASA, as intenções dela são outras perante a humanidade, sendo assim, ela segue uma agenda pertencente a elite globalista illuminati e seus interesses.



Temos evidências... Vemos às evidências. Estamos vendo cada vez mais e gritantes as naves extraterrestres, e são muitas, de todos os tipos, formatos e tamanhos, naves de várias raças diferentes, mas não é só isso, vemos e também temos contatos com esses seres alienígenas, mas a NASA quer tirar as atenções das pessoas para esse fato, dando-as distrações como um lançamento de foguetes, de um satélite, uma transmissão ao vivo com os astronautas, um lançamento à uma nova descoberta, que na verdade já foi descoberto há muito tempo por ela, envia um explorador mecânico para algum planeta, e tudo isso e mais para tirar a verdadeira atenção do que realmente é importante.



