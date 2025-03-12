Encobrimento Sobre a Lua e de vida e viagens a Marte

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
É importante compreender que estamos em um momento difícil em que a Terra está passando por fortes mudanças, inclusive, como nunca se tinha visto antes, estão aparecendo na Lua muitas naves de origem desconhecida, assim como estranhas explosões. Mas, além disso, o que podemos dizer também sobre o planeta Marte e seus incontáveis mistérios?
A NASA foi pega em flagrantes várias vezes ocultando naves dos Programas Espaciais Secretos e extraterrestres ao vivo em suas câmeras adaptadas na Estação Espacial Internacional e satélites, existem vários vídeos que registraram essas ocorrências.
É preciso entender que muitas vezes nem tudo que é divulgado oficialmente, se trata da verdade plena e soberana, eles tem muito mais a esconder do público de uma maneira geral, do que mostrar, eles seguem somente seus interesses próprios e isso não se aplica passar informações corretas para a população, é necessário saber discernir adequadamente as informações recebida oriundas e divulgadas pela NASA, as intenções dela são outras perante a humanidade, sendo assim, ela segue uma agenda pertencente a elite globalista illuminati e seus interesses.
Temos evidências... Vemos às evidências. Estamos vendo cada vez mais e gritantes as naves extraterrestres, e são muitas, de todos os tipos, formatos e tamanhos, naves de várias raças diferentes, mas não é só isso, vemos e também temos contatos com esses seres alienígenas, mas a NASA quer tirar as atenções das pessoas para esse fato, dando-as distrações como um lançamento de foguetes, de um satélite, uma transmissão ao vivo com os astronautas, um lançamento à uma nova descoberta, que na verdade já foi descoberto há muito tempo por ela, envia um explorador mecânico para algum planeta, e tudo isso e mais para tirar a verdadeira atenção do que realmente é importante.