Structured, Verifiable and Mathematical God’s Laws, Everything Is Measurable, Quantifiable and Observable, Scientists in Spirit World, Soul – the Measuring Instrument, Rudimentary Medicine
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
52 views • 3 months ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/iZdBLi4-H20

20161106-1100 Permanence Principles


Cut:

03m43s - 08m18s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com

Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com

God’s Way: https://blog.godsway.net/

Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth

Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm

*************************



“THE PERMANENCE PRINCIPLES ALLOW FOR ORDER TO EXIST AND THEY ALLOW FOR VERIFIABLE MATHEMATICAL FORMULA TO BE CREATED TO DESCRIBE THE LAW. AND THIS IS A VERY IMPORTANT TING IF WE WISH TO CREATE DEVICES OR WE WISH TO MAKE PROGRESS.”

@ 03m54s


“THE MORE HIGHER THE CREATION, THE MORE DIFFICULT IT IS TO CREATE A MEASURING DEVICE TO MEASURE IT.”

@ 04m44s


“THE SOUL IS ACTUALLY A MEASURING INSTRUMENT IN ITSELF. AND THE WAY GOD CREATED THE HUMAN SOUL IS THAT IT CAN MEASURE THINGS QUITE EASILY. THIS MEANS THAT ONCE YOU CONNECT WITH THAT ABILITY, YOU ARE ABLE TO PERSONALLY MEASURE THINGS VERY VERY ACCURATELY, WHETHER THAT BE TIME, DISTANCE, SPACE, ANYTHING YOU WANT TO MEASURE CAN BE ACCURATELY MEASURE JUST USING YOUR SOUL.”

@ 05m56s


Keywords
soul foodsoul conditiontrue spiritualitysoul healingreincarnated jesussoul searchsoul developmentfeel everythingsoul transformation with goddriven by truth not fearprecious child of godgods universal lawssoul awakeningi want to know everythingpermanence principles of gods lawspermanent gods lawsperfection in gods lawsgods love for humanityconsistency of gods lawsmathematical and scientific godeverything is measurable and quantifiablescientists in spirit worldsoul the measuring instrumentrudimentary medicineeverything is predictable
