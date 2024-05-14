Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 92. Читает Автор

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 92.
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:16 — Вопрос о схеме Торической Восьмёрки: «Трансформация Сознания. Инволюция и Эволюция. Два Витка-Волны: Женский и Мужской 1-9 — РАсы, движение в Пространстве и Времени».
03:02 — Вопрос о заявлении сотрудника ведущей лаборатории физики элементарных частиц ЦЕРН Эгона Чолакяна.
07:03 — Понятие: «подвижничество» возникло от слова «подвиг» или «движение»? Оно означает: «странствие» и самоотречение?
07:46 — Почему возникает гиперчувствительность к громким звукам и свету, запахам?
08:37 — Почему написанные по вдохновению портреты влияют на сознание зрителя сильнее, чем фото этих же людей?
10:06 — Вопрос о милостыне.
11:16 — Вопрос о значении Слова «ХРИСТОС».
13:45 — Вопрос о Наталье Грейс и посвящённом ей Стихе Мари ДЭВИ ХРИСТОС.
14:55 — Откуда появились и что значат украшения из монет?
15:40 — Если наше время сократилось, сжалось, то, как часы ускорились, почему на наших часах стрелки идут, не отставая?
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-92
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
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