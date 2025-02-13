BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

π. Θεόδ Ζήσης, " Ὁμιλίες στίς Κυριακές καί στίς Ἑορτές τοῦ ἔτους (νέα ἔκδοση)"
etangelo
etangelo
74 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
10 views • 7 months ago

" Ὁμιλίες στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσαλονίκης καί ἀλλοῦ κατά τά ἔτη 2000-2004 καί 2010-2012". Τήν Κυριακή, 09 Φεβρουαρίου 2025, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής Θεόδωρος Ζήσης, στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) παρουσίασε τό νέο τρίτομο βιβλίο του μέ τίτλο "Ὁμιλίες στίς Κυριακές καί στίς Ἑορτές τοῦ ἔτους". Ἐξήγησε, ὅτι συνολικά δημοσιεύονται 172 κηρύγματα - ὁμιλίες πού καταλαμβάνουν τρεῖς τόμους μέ ἑνιαία ἀρίθμηση, πού φθάνει τίς 1502 σελίδες. Πρόκειται γιά κηρύγματα ἀπομαγνητοφωνημένα ἀπό συνεργάτες καί μαθητές του, πού ὅμως ἀποτελοῦν μικρό μέρος τῶν ὅσων ἐξεφώνησε κατά τά τριάντα πέντε (35) ἔτη τῆς ἱερατικῆς του διακονίας (1991-2025). Οἱ ὁμιλίες παρατίθενται ἀκολουθώντας τό ἐκκλησιαστικό ἔτος, πού ἀρχίζει ἀπό τόν Σεπτέμβριο. Ὁ πρῶτος (Α΄) τόμος, ἐκτάσεως 480 σελίδων, περιλαμβάνει ὁμιλίες στίς Κυριακές καί ἑορτές τοῦ τετραμήνου Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος. Ὁ δεύτερος (Β΄) τόμος, ἐκτάσεως 691 σελίδων, τοῦ τετραμήνου Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος - Τριώδιο· καί ὁ τρίτος (Γ΄) τόμος, ἐκτάσεως 330 σελίδων, τοῦ τετραμήνου Μάιος - Αὔγουστος. Οἱ ὁμιλίες ἀναλύουν καί καί σχολιάζουν εὐαγγελικές καί ἀποστολικές περικοπές τῶν Κυριακῶν, μέ βάση πατερικές ἑρμηνεῖες, ὡς καί τήν ζωή καί τήν διδασκαλία ἑορταζομένων Ἁγίων. Μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ τίτλου τῶν Ὁμιλιῶν ἀπό τόν Πίνακα Περιεχομένων κάθε τόμου, ὁ π. Θεόδωρος κατ' ἐπιλογή ἀνέγνωσε ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν ἀπό τό ἔργο. Ἐκτιμᾶ, ὅτι τό Ὁμιλιάριο αὐτό, πού καλύπτει σχεδόν ὅλο τό Κυριακοδρόμιο καί Ἑορτοδρόμιο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, θά ἀποτελέσει καλό ὁμιλητικό βοήθημα γιά τούς Κληρικούς καί λαϊκούς θεολόγους, ἀλλά καί πνευματικό πατερικό ἐντρύφημα ὅλων τῶν πιστῶν. Τίς " Ὁμιλίες" ἐξέδωσε "Τό Παλίμψηστον" (τηλ. 2310-286247), πού ἔχει καί τήν κεντρική διάθεση. Τό τρίτομο Ὁμιλιάριο διατίθεται ἐπίσης καί ἀπό τό ἠλεκτρονικό βιβλιοπωλεῖο τοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (2310-51 5786) καί ἀπό ἐπιλεγμένα βιβλιοπωλεῖα.

Keywords
godchristreligiongreeceorthodoxy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy