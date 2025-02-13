π. Θεόδ Ζήσης, " Ὁμιλίες στίς Κυριακές καί στίς Ἑορτές τοῦ ἔτους (νέα ἔκδοση)"

" Ὁμιλίες στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσαλονίκης καί ἀλλοῦ κατά τά ἔτη 2000-2004 καί 2010-2012". Τήν Κυριακή, 09 Φεβρουαρίου 2025, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής Θεόδωρος Ζήσης, στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) παρουσίασε τό νέο τρίτομο βιβλίο του μέ τίτλο "Ὁμιλίες στίς Κυριακές καί στίς Ἑορτές τοῦ ἔτους". Ἐξήγησε, ὅτι συνολικά δημοσιεύονται 172 κηρύγματα - ὁμιλίες πού καταλαμβάνουν τρεῖς τόμους μέ ἑνιαία ἀρίθμηση, πού φθάνει τίς 1502 σελίδες. Πρόκειται γιά κηρύγματα ἀπομαγνητοφωνημένα ἀπό συνεργάτες καί μαθητές του, πού ὅμως ἀποτελοῦν μικρό μέρος τῶν ὅσων ἐξεφώνησε κατά τά τριάντα πέντε (35) ἔτη τῆς ἱερατικῆς του διακονίας (1991-2025). Οἱ ὁμιλίες παρατίθενται ἀκολουθώντας τό ἐκκλησιαστικό ἔτος, πού ἀρχίζει ἀπό τόν Σεπτέμβριο. Ὁ πρῶτος (Α΄) τόμος, ἐκτάσεως 480 σελίδων, περιλαμβάνει ὁμιλίες στίς Κυριακές καί ἑορτές τοῦ τετραμήνου Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος. Ὁ δεύτερος (Β΄) τόμος, ἐκτάσεως 691 σελίδων, τοῦ τετραμήνου Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος - Τριώδιο· καί ὁ τρίτος (Γ΄) τόμος, ἐκτάσεως 330 σελίδων, τοῦ τετραμήνου Μάιος - Αὔγουστος. Οἱ ὁμιλίες ἀναλύουν καί καί σχολιάζουν εὐαγγελικές καί ἀποστολικές περικοπές τῶν Κυριακῶν, μέ βάση πατερικές ἑρμηνεῖες, ὡς καί τήν ζωή καί τήν διδασκαλία ἑορταζομένων Ἁγίων. Μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ τίτλου τῶν Ὁμιλιῶν ἀπό τόν Πίνακα Περιεχομένων κάθε τόμου, ὁ π. Θεόδωρος κατ' ἐπιλογή ἀνέγνωσε ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν ἀπό τό ἔργο. Ἐκτιμᾶ, ὅτι τό Ὁμιλιάριο αὐτό, πού καλύπτει σχεδόν ὅλο τό Κυριακοδρόμιο καί Ἑορτοδρόμιο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, θά ἀποτελέσει καλό ὁμιλητικό βοήθημα γιά τούς Κληρικούς καί λαϊκούς θεολόγους, ἀλλά καί πνευματικό πατερικό ἐντρύφημα ὅλων τῶν πιστῶν. Τίς " Ὁμιλίες" ἐξέδωσε "Τό Παλίμψηστον" (τηλ. 2310-286247), πού ἔχει καί τήν κεντρική διάθεση. Τό τρίτομο Ὁμιλιάριο διατίθεται ἐπίσης καί ἀπό τό ἠλεκτρονικό βιβλιοπωλεῖο τοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (2310-51 5786) καί ἀπό ἐπιλεγμένα βιβλιοπωλεῖα.