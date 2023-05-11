Документальный фильм «Социальная дилемма»

В документальной ленте бывшие сотрудники Google, Instagram и Facebook расскажут о том, как социальные сети манипулируют пользователями. За это отвечают постоянно обновляемые алгоритмы, которые помогают сайтам предугадывать интересы пользователей, чтобы продавать больше рекламы. В результате обычные люди становятся зависимы от технологий, от которых даже их создатели с трудом могут оказаться. Разработчики и дизайнеры повествуют о том, как на глобальном уровне соцсети используют, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и распространять ложную информацию. Авторы картины предлагают свои варианты решения этой проблемы.

