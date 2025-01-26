Мацарот (Mazzaroth) - Созвездия в Библии. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 12 января 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1FGZ7vjxwDDS8DpnaRU3NBh_uXVCCsjI6/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/13akwPp4zMFD-e7nDLYNZFO7M_TZqx_B3/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1e6cJ_R7oT3MO0cBAjRUYOYBNYCPfOKQo/view?usp=sharing
Ориг. на англ
https://docs.google.com/document/d/1aWi6F3qlomkdlUKo_lYbNAsECX94ONT8/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1XHKNpjxJKX95ArWKBtuOuiDl57irisFX/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
АУДИОЗАПИСЬ
https://drive.google.com/file/d/1DLjq_gLRqs5-zLF9e-ut4kPo7fDYEQbC/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты:
“Мацарот представляет собой порядок Божьего Престола с поворотами (вращающимися путями) неба. Это небесный порядок, который мы не должны превратно толковать как знаки зодиака: как нечто имеющее отношение к нам или датам нашего рождения! Когда Алеф Тав Яхве является Иову, это явление происходит в контексте Мацарот, и Он иносказательно говорит о Своём Втором Пришествии. Он говорит о небесных знаках-созвездиях и животных. Мы видим некоторых из этих животных в 103-м Псалме (Psalm 104) как подтверждение. Мы считаем, что эти животные относятся к небесными созвездиям.”
Mazzaroth / Мацарот
h4216 mazzaroth מַזָּרָה - мн.ч. созвездия; 12 знаков зодиака и 36 связанных с ними созвездий https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4216/kjv/wlc/0-1/, https://biblehub.com/hebrew/4216.htm, https://bible.by/strong-hebrew/4216/
В Библии только 1 раз в Иове 38:1
h4208 mazzaloth מַזָּלָה
созвездия, знак зодиака, планета
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4208/kjv/wlc/0-1/
https://biblehub.com/hebrew/4208.htm
https://bible.by/strong-hebrew/4208/
36 деканов (decans/decanates) - 36 созвездий, к-рые располагаются рядом с основными 12 знаками зодиака приделении всей плоскости эклиптики на 36 секторов
https://san.beck.org/Astro-Decs.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Decan
Про созвездие Рака (2 Ослов)
В видео https://youtu.be/RopxZhx0ank?t=1719 Лиланд объясняет, что в древности созвездие Рака изображали как 2 ослов
Как вкл русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0
Cхема с Менорой и затмениями Апокалипсиса (2019-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw
Календарь Еноха на 2024 г
русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы
https://www.youtube.com/@LeelandJones
https://www.youtube.com/@panther4x4
https://vimeo.com/userleelandj
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Мои ресурсы
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
https://www.youtube.com/@luchneba
https://my.mail.ru/bk/arli/video
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085