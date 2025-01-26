BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Мацарот (Mazzaroth) - Созвездия в Библии. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 12 января 2025 г.
ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1FGZ7vjxwDDS8DpnaRU3NBh_uXVCCsjI6/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/13akwPp4zMFD-e7nDLYNZFO7M_TZqx_B3/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1e6cJ_R7oT3MO0cBAjRUYOYBNYCPfOKQo/view?usp=sharing


Ориг. на англ

https://docs.google.com/document/d/1aWi6F3qlomkdlUKo_lYbNAsECX94ONT8/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1XHKNpjxJKX95ArWKBtuOuiDl57irisFX/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


АУДИОЗАПИСЬ

https://drive.google.com/file/d/1DLjq_gLRqs5-zLF9e-ut4kPo7fDYEQbC/view?usp=sharing

https://t.me/luchneba/14540


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:

“Мацарот представляет собой порядок Божьего Престола с поворотами (вращающимися путями) неба. Это небесный порядок, который мы не должны превратно толковать как знаки зодиака: как нечто имеющее отношение к нам или датам нашего рождения! Когда Алеф Тав Яхве является Иову, это явление происходит в контексте Мацарот, и Он иносказательно говорит о Своём Втором Пришествии. Он говорит о небесных знаках-созвездиях и животных. Мы видим некоторых из этих животных в 103-м Псалме (Psalm 104) как подтверждение. Мы считаем, что эти животные относятся к небесными созвездиям.”


Mazzaroth / Мацарот

h4216 mazzaroth מַזָּרָה - мн.ч. созвездия; 12 знаков зодиака и 36 связанных с ними созвездий https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4216/kjv/wlc/0-1/, https://biblehub.com/hebrew/4216.htm, https://bible.by/strong-hebrew/4216/

В Библии только 1 раз в Иове 38:1


h4208 mazzaloth מַזָּלָה

созвездия, знак зодиака, планета

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4208/kjv/wlc/0-1/

https://biblehub.com/hebrew/4208.htm

https://bible.by/strong-hebrew/4208/


36 деканов (decans/decanates) - 36 созвездий, к-рые располагаются рядом с основными 12 знаками зодиака приделении всей плоскости эклиптики на 36 секторов

https://san.beck.org/Astro-Decs.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Decan


Про созвездие Рака (2 Ослов)

В видео https://youtu.be/RopxZhx0ank?t=1719 Лиланд объясняет, что в древности созвездие Рака изображали как 2 ослов

Как вкл русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0


Cхема с Менорой и затмениями Апокалипсиса (2019-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw


Календарь Еноха на 2024 г

русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Мои ресурсы

https://t.me/luchneba

https://bastyon.com/luch_neba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

https://www.youtube.com/@luchneba

https://my.mail.ru/bk/arli/video

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

https://www.facebook.com/salvation.in.jesus.christ.messiah/

Keywords
orionasgogmazzarothneba luchapokalipsisliland djonsleeland jones in russianvtoroe prishestvie iisusa hristakniga iovamazarot v biblii12 zodiac signsconstellations in job in bible36 decanssozvezdiya v bibliipleyadyuzy kessiluzel himabolshaya mededicakovsh
