Памятный Свиток. Царственное Священство чин Мелхиседека. Авраам. Протокол Лиланда Джонса 11 мая 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
0
3 views • 3 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/14au-9lAV3qozLnb0d9iQqIKo2flHBcPM/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1D7FXcAO0W-hWEQndN-67uHWAvKtXU4I8/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1owULh7LFjy4JbM-qbTxTjfpAV9eMR9Ei/view?usp=sharing


Ориг. англ

https://docs.google.com/document/d/1g6FbvSH5UvUL7hmc0HWpIsE9H-Vrbe67/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1p9kbmYoOm0jgJpIjHHZru8eQtiASJq9T/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты

“Исх 3:13 ... «как Ему имя?» Что сказать мне им? 14 Бог сказал Моисею: Я ЕСМЬ СУЩИЙ. И сказал: так скажи сынам Израилевым: СУЩИЙ послал меня к вам. 15 ... Вот имя Моё навеки, и памятование (h2143 zēker) обо Мне из рода в род.

Ex 3:14 KJV “I AM THAT I AM” = “Я ЕСТЬ ТОТ, КТО Я ЕСТЬ” https://biblehub.com/kjvs/exodus/3.htm


Пс 134:13 Господи Яхве יהוה! имя Твоё вовек; Господи Яхве יהוה! память (h2143 zēker) о Тебе в род и род. Ps 135:13 KJV Thy name, O Yahewh יהוה, endureth for ever; and thy memorial (h2143 zēker), O Yahweh יהוה, throughout all generations. https://biblehub.com/kjvs/psalms/135.htm

Захария пророчествовал о том, что Иоанн в духе Илии приготовит путь для обещанной милости, которая принесёт свет сидящим во тьме и смертной тени. Авраам терпеливо ждал исполнения обетования! Мы увидели, что те, которые боялись Яхве, часто говорили друг с другом, и их имена были записаны в Памятный Свиток (Памятную Книгу). Имя Яхве (Я СУЩИЙ / Я ЕСТЬ ТОТ КТО Я ЕСТЬ, I AM THAT I AM, 'ehye 'ăšer 'ehye - יהוה) должно быть памятником для всех поколений. Те, чьи имена записаны в Памятный Свиток и кто боится Бога и чтит Его имя, будут особым народом Господа Яхве (Его сокровищем, драгоценными камнями), они увидят различие между праведниками и нечестивыми. Мы читаем об этом особенном народе в 19-й главе Бытия, которая приводит нас к 3-му месяцу. Эти особенные люди будут священниками по чину Мелхиседека. Мы увидели, как Илия приходит, чтобы установить порядок (седер, seder h5468), и в 61-й главе Исаии мы видим насаждение (посадку) служения Йешуа в 15-м году. Мы ждём, что Христос прийдёт и установит порядок, который является Законом Дома на вершине Горы (Иез 43:12)”


МелхиСедек (Пс 109:5/Ps 110:4) = "Царь Праведности", "Царь Святой"

h4442.Malki-tsedeq

от h4428.melek (царь) и h6664.tsedeq (cвятой)

также в Быт 14:18

https://bible.by/strong-hebrew/4442/

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4442/kjv/wlc/0-1/


См. также:


Про 15й год и Свиток Исаии о Миллениуме

Протокол 23 мар 2025 https://drive.google.com/file/d/1xf8SA3HOVSz9DzujO76zsJrowS4KhYpr/view


Про Мацарот

Протокол 20 апр 2025 г

https://drive.google.com/file/d/1f-J-cJ2sGt7xyIDyefQhttIWPRod-qo0/view


Про Чашу Йешуа и Седер

Протокол 6 апр 2025

https://drive.google.com/file/d/1qW1aAW9MK9U-tYVjO_96w3uQgfC3wLJ1/view


“Путешествие к Центру Земли/Journey to the Center of the Earth”

документы (англ) от 30 марта 2025 г https://docs.google.com/document/d/1Iq876P6Ufdhc_mzo2vz4cH4FkoacYiBq/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true, https://docs.google.com/document/d/1xQgpgA8P0D0CfZbiweZS7DormIqOmDBj/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Календарь Еноха на 2025 г.

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/

Keywords
john the baptistelijahmilleniumneba luchliland djonsleeland jones in russianotkroveniesederavraamhram iezekiilyaprorok iliyakniga iovasvitok isaiiishodangel of the covenantmalahiya 3 glavaioann krestitelangel poslannik zavetazahariyakniga pamyatipamyatnaya knigatzarimelhisedek
