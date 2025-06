ΕΟΦ: «68 θάνατοι και 1.344 σοβαρές παρενέργειες από τα κορωνεμβόλια». ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΖΗΤΗΣΑΝ ΨΕΥΤΟΣΥΓΓΝΩΜΕΣ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕ ΒΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΚΡΗ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΟΦ: «68 θάνατοι και 1.344 σοβαρές παρενέργειες από τα κορωνεμβόλια https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=a977a1c3-e15c-4425-ae4b-fa413335655a&groupId=12225 ». ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΖΗΤΗΣΑΝ ΨΕΥΤΟΣΥΓΓΝΩΜΕΣ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕ ΒΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΕΚΡΗ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ https://ugetube.com/watch/wjnHbc4FbbhS3yg , https://rumble.com/v2mpzoe-68-dead-1344-injured-from-dictatorship-with-covid-vaccines-in-greece-eof.gr.html .





ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΣΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ 2023! ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΦ ΩΣ Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΕΜΒΟΛΙΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ «68 θάνατοι και 1.344 σοβαρές παρενέργειες από τα εμβόλια covid-19 το 2021 και το 2022 https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=a977a1c3-e15c-4425-ae4b-fa413335655a&groupId=12225 » , ΓΙΑ «ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ» ΟΠΩΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΖΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΜΕ. ΩΣΤΟΣΟ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΕΣΤΩ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΝΕΚΡΟΨΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΨΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΑΘΩΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ “ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19” ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ!

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΖΗΤΗΣΑΝ ΨΕΥΤΟΣΥΓΓΝΩΜΕΣ! ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ «ΑΟΡΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ!







82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .





«Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»