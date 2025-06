Η Φωτισμένη-The Enlightened

Ο Θεός αποκαλύπτει συνεχώς κρυμμένα διαμάντια αγίων ανθρώπων του παρελθόντος, που σήμερα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν φωτεινούς οδοδείκτες, σαν σημαδούρες μέσα στην τρικυμιώδη θάλασσα του βίου μας ώστε να γλυτώσουμε από διάφορα άψυχα σκυλόψαρα που με μανία κυνηγούν πρωτίστως την ψυχή μας. Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, μιλάει μέσα από την έρευνά του, απο την δεκαετία του 1970, και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για γυναίκες που δήθεν "φωτίζονται" από το απατηλό φώς του Αντιχρίστου και ως οργανά του, αφού αιχμαλωτίσουν τα θύματά τους τα οδηγούν σε πνευματική σκλαβιά, μακρυά από τα σωτηριώδη μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλο το βίντεο, αποτελεί μία "ελεγεία" για την δράση της πρεσβυτέρας Καλυψώς Δημητριάδη, αφού ο μακαριστός πατήρ από το παρελθόν φωτογραφίζει με υπέροχο τρόπο το προφίλ της.

God is constantly revealing hidden diamonds of holy people of the past, which today we can use them as bright signposts, as markers in the stormy sea of our life, so that we can escape from various soulless dogfish that are primarily hunting our souls. The blessed Archimandrite Fr. Charalambos Vassilopoulos, speaks through his research from the 1970s and warning for women who are supposedly "illuminated" by the deceptive light of the Antichrist and, as his servants, after capturing their victims, lead them into spiritual slavery, away from the saving mysteries of the Orthodox Church. The whole video is an "elegy" for the action of the elder Calypso Demetriades, since the blessed father from the past photographs her profile in a splendid way.