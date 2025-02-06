Globalna Sieć Pająka - David Icke, Stew Peters, część I

Źródło https://rumble.com/v6h1gsd-exclusive-david-icke-part-i-the-global-spiders-web.html?e9s=src_v1_ucp

Jeśli nasze tłumaczone i lektorowane na język polski materiały są dla ciebie wartościowe, twoja kawa ogromnie poprawi nam nastrój i da nam kopa do dalszej pracy ! ❤️ 💪 😎

https://buycoffee.to/wolnoscanarchia

LUB WSPARCIE

https://wia.net.pl/index.php/wsparcie/

Dziękujemy bardzo❤️





W części I David Icke szczegółowo opisuje zawiłości globalnej kosmopolitycznej elity, która jest piekielnie zdeterminowana, by zabić i zniewolić ludzkość.

Zachodnia cywilizacja została zainfekowana pasożytniczą inwazją obcych ideałów i wartości, które zostały wprowadzone do naszej kultury przez dziwnych i moralnie zdegenerowanych ludzi, których celem jest dominacja nad światem. Zostaliśmy OKUPOWANI.

Media Wolność i Anarchia:





WWW: https://wia.net.pl/

Odysee: https://odysee.com/@wolnoscanarchia:d

Rumble: https://rumble.com/user/WolnoscAnarchia

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjVR3B_97I7m81SSO5si6TQ

TELEGRAM kanał: https://t.me/wolnoscanarchia

TELEGRAM grupa: https://t.me/ekspresja

FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/1593591377765030



















