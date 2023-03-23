ALERT! CHINESE FIGHTING MEN ARE ENTERING U.S. BORDER NOW!

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EARTH SHAKING NEWS
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130 views • 03/23/2023

IT AMAZES ME HOW TYPICAL AMERICANS CAN FILL SPORTS ARENAS WITH EVERYTHING WE BUY IS EXPLODING IN PRICE. I'M ALSO AMAZED WHEN I SEE VIDEOS LIKE THIS AND NO OE IS DOING A DAMN THING ABOUT IT. BY THE WAY, COUNTLESS ILLEGALS HAVE BEEN FLOWN INTO AMERICA VIA PLANES. WHERE IN THE HELL ARE ALL THE TRILLION OF DOLLARS COMING FROM TO PULL THE DEADLY SCHEME OFF? MAGICALLY, OUR FASCIST PRIVATE CORPORATION THE ILLEGAL FEDERAL RESERVE CAN PUNCH A NUMBER ON A KEYBOARD AND MAKE THE DOW ANYTHING IT WANTS DAH! THE TROGEN HORSE IS ALREADY IN AMERICA AND DUMB DOWN CITIZENS DON'T EVEN KNOW WHAT'S GOING ON. WAKEUP! SEND THIS VIDEO TO EVERYONE NOW...

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