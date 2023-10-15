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TLAIB CALLING FOR 1 MILLION OF HER KIND TO BE BROUGHT TO AMERICA!
EARTH SHAKING NEWS
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249 views • 10/15/2023

AMERICA HAS LOST HER MIND. MILLIONS OF ILLEGALS HERE IN AMERICA NOW! 1,000'S MORE POURING IN EVERYDAY AND NOW A MILLION MORE COULD BE BROUGHT TO AMERICA DAH! THIS MEANS AMERICANS DAYS ARE NUMBERED. THE SATANIC ELITE WANT TO ELIMINATE ALL AMERICANS FROM AMERICA NOW. WHEN WILL AMERICA UNDERSTAND WAR HAS BEEN DECLARED ON THEM? THERE WILL BE NO AMERICANS IN AMERICA IN THE NEAR FUTURE. BRAIN DEAD AMERICANS ARE WATCHING ALL KINDS OF ENTERTAINMENT WHILE THEIR VERY LIVES ARE BEING DESTROYED FINANCIALLY, SPIRITUALLY AND PHYSICALLY THROUGH THE DEADLY BIO-WEAPON VACCINES AND SOON CIVIL WAR...WHAT THE HELL UP OR BE MURDERED AMERICA...

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