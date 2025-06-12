BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
π.Θ.Ζήσης, "Η άδικη δίκη του Μητροπολίτου Πάφου κ. Τυχικού, αχθέντος "ως πρόβατον επί σφαγήν" (Β΄)"
etangelo
etangelo
5 views • 3 months ago

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης," " Ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν" ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Τυχικός. Ἄδικη δίκη ἑνός δικαίου" (Α΄) "Μεροληπτική ἡ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου. Κατήγορος καί δικαστής συγχρόνως. Προκατειλημμένη καί ἡ "γνωμάτευση" τοῦ καθηγητῆ Θεοδώρου Γιάγκου". Τήν Τετάρτη, 04η Ἰουνίου 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183) καί ὧρες 19:00 - 21:00) ἀνέπτυξε τό β΄ μέρος τοῦ θέματος "Ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν" ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Τυχικός. Ἄδικη δίκη ἑνός δικαίου" (Β΄). Ἀφοῦ συνεπλήρωσε ὅσα εἶπε στό α΄ μέρος, ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε στήν φιλοπαπική, οἰκουμενιστική, "κολυμπάρεια" γραμμή τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, ἡ ὁποία δέν συμβιβάζεται μέ τήν ὀρθόδοξη, ἀντι-οικουμενιστική, πατερική, γραμμή τοῦ Μητροπολίτου κ. Τυχικοῦ, ὁ ὁποῖος γι΄ αὐτό διώκεται. Ἀπό τίς καταγγελίες-κατηγορίες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου προκύπτουν ἐμπάθεια καί προσωπικές ἐνοχλήσεις, καί γι΄ αὐτό, ὡς κατήγορος, δέν μπορεῖ νά εἶναι καί δικαστής. Στήν ἴδια οἰκουμενιστική, φιλοπαπική, κολυμπάρεια, νεωτερική καί "γιανναρική" ("νεο-ορθόδοξη") γραμμή κινεῖται καί ὁ καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου, καί αὐτήν τήν γραμμή, ἀντίθετη πρός τά "πιστεύω" τοῦ Τυχικοῦ, ἐκφράζει ἡ προκατειλημμένη καί μεροληπτική "γνωμάτευσή" του κατά τοῦ Μητροπολίτου Πάφου. Ἀναίρεση τῶν κατηγοριῶν καί τῆς "γνωμάτευσης" θά παρουσιάσει ὁ π. Θεόδωρος στό προσεχές γ΄ μέρος τῆς ἀναλύσεως αὐτῆς μέ τό ἴδιο θέμα.

godchristreligiongreeceorthodoxy
