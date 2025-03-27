¡Los Beneficios de Invernar ☃️🔋💪🌟!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
En la naturaleza, el año nuevo inicia con el equinoxio de la primavera, cuando la energía comienza a brotar y todo vuelve a reverdeser y dar fruto. Sin embargo, la humanidad celebra el año nuevo en invierno, una época diseñada para descansar y bajar el ritmo.
''Invernar'' nos permite 'restaurarnos', 'rejuvenecer' y 'recuperar' la fuerza y energía necesaria para enfrentar el año entrante de la mejor manera; con ¡Vitalidad! 🙌
Acompañame en este video para ir más a fondo en los beneficios de permitirnos ''Invernar'. ☃️🔋💪🌟
~~~~
Video Mencionado:
¡El Invierno es para Restaurarse!: https://www.brighteon.com/841d5632-9e22-4c5e-907e-bd12eb5a0417 👈👈
~~
~~~~
Sinceramente,
Tu amigo en la Salud y en la Excelencia Humana
-Hugo Robin