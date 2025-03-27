¡Los Beneficios de Invernar ☃️🔋💪🌟!

En la naturaleza, el año nuevo inicia con el equinoxio de la primavera, cuando la energía comienza a brotar y todo vuelve a reverdeser y dar fruto. Sin embargo, la humanidad celebra el año nuevo en invierno, una época diseñada para descansar y bajar el ritmo.

''Invernar'' nos permite 'restaurarnos', 'rejuvenecer' y 'recuperar' la fuerza y energía necesaria para enfrentar el año entrante de la mejor manera; con ¡Vitalidad! 🙌

Acompañame en este video para ir más a fondo en los beneficios de permitirnos ''Invernar'. ☃️🔋💪🌟

