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'WHO IS THE REAL HILLARY CLINTON?.
EARTH SHAKING NEWS
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366 views • 11/30/2023

HILLARY IS A 6TH DEGREE WITCH AND ONE OF THE MOST WICKED ENTITIES ON PLANET EARTH. IT'S WELL DOCUMENTED HER. EVILS AND SEXUAL PERVERT BILL CLINTON. THEY'RE ONE OF THE MOST EVIL PEOPLE WALKING THE EARTH TODAY. I HAVE SEVERAL VIDEOS HERE EXPOSING THESE EVIL BASTARDS. THE PEOPLE WGO FOLLOW THE CLINTONS ARE EITHER BRAINDEAD OR EVIL TO THE CORE. THE HILLARY TODAY ISN'T THE ORIGINAL. SOME PEOPLE SAY WHEN SHE NEAR COLLAPSED DURING A 9/11 ANNIVERSARY THAT HILLARY IS DEAD. FROM THAT POINT ON WE'VE HAD HILLARY LOOK A LIKES OR CLONES. IT'S WE DOCUMENTED THERES BEEN CLONES WALKING THE EARTH FOR EONS OF TIME NOW. ITS SAD NO ONE HAS THE GUTS TO ELIMINATE THESE DEMONIC THINGS ONCE AND FOR ALL. ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THESE INSANE POWERFUL WHO KNOWS WHATEVER HAVE NO PROBLEM MURDERING YOU AND I. WAKEUP!

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