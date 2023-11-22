BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

'JFK MARINA OSWALD SPEAKS OUT!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
49 views • 11/22/2023

MARINA OSWALD'S FATHER WAS A KGB HIGH LEVEL OFFICIAL. IT CLEAR HER MARRIAGE TO LEE HARVEY WAS & ARRANGED MARRIAGE. MARINA WILL TAKE MANY SECRETS TO HER GRAVE. OUR FASCIST GOVERNMENT THREATENED HER TO KEEP HER MOUTH SHUT AFTER LEE'S ASSASSINATION OR SHE'D BE DEPARTED. WHAT SHE DOES SAY HERE IS IMPORTANT HOWEVER. THIS IS YET ANOTHER RABBIT HOLE THAT WILL NEVER END. SAD FEW PEOPLE GIVE A DAMN ANYMORE. WHEN JFK WAS ASSASSINATED THAT WAS WHEN THE SATANIC ELITE SEIZED AMERICA. NOW AMERICANS ARE SCREWED! ALL WE CAN DO IS ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...

Keywords
militaryufoocculteconomyreligionwarhistorynew world ordersatanismstock marketsexend timesdevil sign
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy