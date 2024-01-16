Чиї права захищає народ України? Спілкування з посадовими особами ЗОДА, поліції та СОГ (слідчо-оперативна група)





"Ми можемо спокійно і плідно спілкуватися навіть будучи представниками різних світів, і це не перебільшення - адже усвідомлені люди представляють світ майбутнього, живий світ людей, здатних брати на себе відповідальність за своє життя, а службові та посадові особи представляють зараз світ неживої системи..

Головне у спілкуванні зі службовими та посадовими особами пам'ятати - вони теж люди, але вони досі отруєні системою, і лише лічені одиниці там паразити. Здебільшого там такі самі обдурені люди, якими були й ми якийсь час тому." Світлана Петрівна роду Клименко









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