Чиї права захищає народ України? Спілкування з посадовими особами ЗОДА, поліції та СОГ (слідчо-оперативна група)
"Ми можемо спокійно і плідно спілкуватися навіть будучи представниками різних світів, і це не перебільшення - адже усвідомлені люди представляють світ майбутнього, живий світ людей, здатних брати на себе відповідальність за своє життя, а службові та посадові особи представляють зараз світ неживої системи..
Головне у спілкуванні зі службовими та посадовими особами пам'ятати - вони теж люди, але вони досі отруєні системою, і лише лічені одиниці там паразити. Здебільшого там такі самі обдурені люди, якими були й ми якийсь час тому." Світлана Петрівна роду Клименко
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