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U.S. GOVT. KNEW COVID VAX WAS MURDERING HUMANS!
EARTH SHAKING NEWS
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69 views • 09/29/2023

THE EVIL COVID VACCINES ARE MURDERING COUNTLESS HUMAN BEINGS! THIS EVIL AGENDA WAS CREATED AS A TIME RELEASE FORMULA TO MURDER COUNTLESS HUMANS. SOME INDIVIDUALS GOT A SHOT THAT DID NOTHING. OTHERS GET THE REAL THING AND SOME DROPPED DEAD IMMEDIATELY WHILE OTHERS TOOK MONTHS OR A FEW YEARS. THE DEADLY VACCINES WERE TARGETED FOR THE RED STATES OF AMERICA. MY WIFE AND I KNOW A FEW INDIVIDUALS WHO GOT THE SHOT AND DIED. WE KNOW OTHERS THAT HAVE NUMEROUS TRAGIC HEALTH AFFECTS. THANK GOD THROUGH THE HOLY SPIRIT MY WIFE AND I KNEW NOT TO TAKE ANY OF THEIR FING SHOTS. I DID TAKE A FLUE SHOT A FEW YEARS AGO AND I HAVE PROBLEMS WITH MY ARM AND A STRANGE DAMAGED AREA WHERE THE VA NURSE STUCK THE NEEDLE IN. THE HELL WITH ALL THEIR EVIL SHOTS NOW...YOU BETTER NOT TRUST ANT MEDICAL ESTABLISHMENT NOW. ALL OF THEM ARE OUT TO MURDER ALL OF US. AMERICA IS TRULY & EVIL COUNTRY AND NOT TO BE TRUSTED...WAKEUP!

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