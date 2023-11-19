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JFK EXECUTIVE ACTION ASSASSINATION PROGRAM EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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91 views • 11/19/2023

THE SHOCKING VIDEO PROVES OUR NAZI GOVERNMENT AND THE OCCULT CIA DID PLAN AND ASSASSINATE PRESIDENT KENNEDY. IT AZAZES ME TODAY THE AVERAGE PERSON DOESN'T GIVE A DAMN ABOUT THIS. AFTER ALL,WHEN PRESIDENT KENNEDY WAS MURDERED THAT WAS THE DAY AMERICA DIED. NOW AMERICANS ARE GETTING WHAT THEY DESERVE. THEY'RE BEING DESTROYED FINANCIALLY, PHYSICALLY AND SPIRITUALLY. THOSE WHO DON'T LEARN FROM THE PAST ARE DOOMED TO REPEAT IT DAH! ALL ONE CAN DO NOW IS ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...

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