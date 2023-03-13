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THE NEW WORLD ORDER IN THERE OWN WORDS! - HANG THE LOT OF THEM - PEOPLE WANT THE GALLOWS!
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61 views • 03/13/2023

TRAITERS AND CRIMES TO ALL HUMANITY AMERICA IS THE WHORE! AND THE CAUSE OF ALL ILLS IN THIS WORLD, ENDLESS WARS SONS AND DAUGHTERS SACRIFICED INTO A MEAT GRINDER TIME AFTER TIME - ASK YOUR SELF THIS WHO REALLY WINS WHEN THE SAME EVIL PEOPLE FUND BOTH SIDES OF EVERY WAR! - THERE ARE NO WINNERS IN WAR - SOMEONES FARTHER BROTHER SON - THERE ARE NO WINNERS IN WAR - THERE ARE EVIL PEOPLE WHO PROFIT OF ALL OF THIS AND SHOULD BE EXPOSED AND THE MONEY GIVEN BACK TO EVERY NATION - END NATO AND THE EU LET COUNTRY'S REGAIN THERE SOVEREIGNTY ONE AGAIN AND CAPTURE OUR CULTURES SHARE AND EMBRACE YOUR NEIGHBORS.

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