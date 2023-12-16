Create New Account
Support Your Freedom to Speak:
Свобода от диктатуры зверя внутри тебя
channel image
ALLATRA_TV
0 Subscribers
2 views
Published 2 months ago

Простые приёмы работы со своим сознанием. Самые первые шаги работы над собой. Это очень просто. Как научиться управлять своим сознанием и контролировать мысли? Как избавиться от диктата сознания и его навязчивых мыслей? Как научиться управлять своим вниманием? Как найти себя? Как общаться в семье без обид и претензий? Часто люди путают понятие Любовь с диктатурой. Что такое настоящая Любовь? Как перестать быть несчастным и начать Жить? Как выбрать Жизнь вместо смерти, Любовь вместо страданий? Как различить в себе Личность – духовную составляющую от сознания – животную составляющую человека? Что такое духовность Личности? В чём состоит действие Личности? Как обрести свободу от зверя внутри себя? Как развить в себе Ангела? Простые духовные инструменты работы над собой, которые доступны и понятны каждому.


Источник: https://allatra.tv/video/svoboda-ot-diktatury-zverja-vnutri-tebja

Keywords
healthsciencetechnology

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

Related videos

logo

Brighteon © 2024 All Rights Reserved. Privacy | Terms All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for content uploaded by contributing content providers.

Open a support ticket