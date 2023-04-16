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'JFK MURDER DEAD WITNESSES SPEAK OUT PART 4
EARTH SHAKING NEWS
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29 views • 04/16/2023

THIS IS PART 4 OF THE JFK DEAD WITNESSES AND THE LAST. THIS HOWEVER IS NOT A COMPLETE LIST. I'M SURE THERE WERE MANY OTHERS ALONG THE WAY. IT'S INSANE AFTER 60 YEARS OUT FASCIST GOVERNMENT IS STILL HIDING THE TRUTH. TI FOR INSTANCE THE OCCULT CIA. THEY STILL HAVE OVER 300 FILES THEY REFUSE TO RELEASE TO THE PUBLIC UNDER NATIONAL SECURITY. INSANE! ALONG THE WAY SEVERAL THINGS WERE ALTERED OF DESTROYED BY OUR GOVERNMENT. FOR INSTANCE THE SECRET SERVICE DRIVER LOGS WERE DESTROYED RIGHT AFTER THE JFK ASSASSINATION. I HATE OUR TRAITOR GOVERNMENT. THEY WOULDN'T KNOW HOW TO TELL THE TRUTH IF THEIR LIFE DEPENDED UPON IT. PLESE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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